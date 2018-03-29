Ижорские заводы отгрузили компенсатор давления для Куданкулама-3

Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ, завершили изготовление и отгрузили заказчику компенсатор давления для третьего энергоблока АЭС «Куданкулам».

Компенсатор давления предназначен для работы в составе системы первого контура реактора и служит для поддержания давления в контуре при номинальных режимах работы установки и ограничений колебаний давления в переходных и аварийных режимах.

Он представляет собой сосуд объёмом 79 кубометров с толщиной стенки 160 мм, в рабочем состоянии заполненный водой и паром.

Напомним, что контракт на поставку оборудования третьего энергоблока был подписан в августе 2015 года, а оборудование для четвёртого энергоблока Ижорские заводы изготавливают в соответствии с договором от июня 2016 года.

Согласно контрактам Ижорские заводы изготовят и поставят на строящуюся вторую очередь атомной станции два комплекта оборудования, включающего корпус реактора ВВЭР-1000 с внутрикорпусными устройствами и блоком верхним, компенсатор давления и главный циркуляционный трубопровод, кольца опорное и упорное, детали главного уплотнения, образцы-свидетели, а также приспособление для центровки блока верхнего.

Ижорские заводы — одно из старейших промышленных предприятий России, основанное в 1722 году по указу Петра I. Сегодня Ижорские заводы — это современное машиностроительное предприятие, проектирующее и изготавливающее оборудование для объектов использования атомной энергии, химического и нефтяного машиностроения.

Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) — одна из ведущих компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисном обслуживании оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой, горной промышленности, а также на производстве спецсталей и предоставлении промышленных услуг. Производственные площадки ОМЗ находятся в России и Чехии. Основным акционером и финансовым партнером группы ОМЗ является Газпромбанк (Акционерное общество).