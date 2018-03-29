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Экспорт

Первая официальная партия приамурской пшеницы отправлена в Китай

Из Амурской области в Китай отправили первую официальную партию пшеницы. Партию пшеницы общим весом порядка 100 тонн через русско-китайскую границу отправила компания «Амурогрокомплекс», которая входит в официальный список экспортеров зерна.

«Для нас это была первая пробная партия. Все прошло успешно: китайские партнеры выразили готовность и дальше покупать пшеницу предприятия. Поставки будут регулярные. Но сейчас навигация заканчивается, и в мае, когда начнется летняя навигация, будем пшеницу поставлять в Китай», — рассказал Михаил Фаворов, начальник отдела продаж ООО «Амурагрокомплекс».

Фактически в Приамурье свершилось историческое событие: за последние почти 30 лет ни одна тонна амурской пшеницы не была продана в Китай законно, зерно уходило к соседям нелегально через порты Приморья. И вот теперь начались первые официальные поставки за последние почти 30 лет.

«Это действительно очень важное событие: мы четыре года добивались разрешения с китайской стороны: и губернатор, и правительство, и я участвовали в работе комиссии. Конечно, с точки зрения экономики желательно перерабатывать зерно на месте, потому что добавленная стоимость получается только от получения конечного продукта. Но везти нашу муку и комбикорм в центр России нерентабельно, потому что в связи с погодными условиями и земельными ресурсами мы не можем давать высокую урожайность. А у Китая принципиальная позиция не покупать продукты — ту же муку и комбикорм они не возьмут, они все перерабатывают сами. И в этом году началось строительство завода в Хэйхэ по переработке муки производительностью 175 тысяч тонн. Конечно, это для нас спасение, что мы можем решить вопрос поставки нашего зерна именно на этот завод», — рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко.

Пока в списке экспортеров пшеницы в Китай только 6 амурских компаний. В КНР готовы принимать не всю пшеницу, а только ту, что по российскому ГОСТу соответствует третьему продовольственному классу.

http://www.rusexporter.ru/news/detail/6577/

Китай, пшеница
  • Александр Терентьев Александр Терентьев
    29.03.1823:17:32

    Ну и бардак на Дальнем востоке. 30 лет нелегально торговать зерном!

    #1021271
    • Дмитрий Жихарев Дмитрий Жихарев
      30.03.1810:14:04

      и не говори… не только зерном, а и лесом, рыбой, крабом… и конца-края беспределу не видать…

      #1021368
      • Михаил Корчемаха Михаил Корчемаха
        30.03.1813:52:39

        Как показывает практика,беспредел начинается когда приходят москвичи легально торговать, пример перекрытие Амура металлической решеткой, чтобы рыбу могли поймать только «правильные» рыболовы для рыбзавода, а не местные рыбаки.

        #1021459
        • Дмитрий Жихарев Дмитрий Жихарев
          30.03.1814:37:17

          и здесь москвичи виноваты? фамилиями москвичей не располагаете? а то я тоже в Москве живу какбэ…)))

          #1021474
          • Нет аватара Инженер2015
            30.03.1815:33:44

            и здесь москвичи виноваты?

            хоть и не Москвич, но вас поддерживаю.

            Это либералы стараются страну расколоть по территориальной принадлежности

            #1021492
          • Михаил Корчемаха Михаил Корчемаха
            31.03.1810:28:26

            То что вы какбэ в москве живете и так было понятно по написаному выше. Только москвичи на полном серьёзе думают, что разница в зарплатах у них и в регионах обусловлена трудом москвичей и ленью провинциалов, а не тем, что налоги платятся предприятиями по всей стране в москву, где модно офис расположить.

            #1021820
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