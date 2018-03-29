Первая официальная партия приамурской пшеницы отправлена в Китай

Из Амурской области в Китай отправили первую официальную партию пшеницы. Партию пшеницы общим весом порядка 100 тонн через русско-китайскую границу отправила компания «Амурогрокомплекс», которая входит в официальный список экспортеров зерна.

«Для нас это была первая пробная партия. Все прошло успешно: китайские партнеры выразили готовность и дальше покупать пшеницу предприятия. Поставки будут регулярные. Но сейчас навигация заканчивается, и в мае, когда начнется летняя навигация, будем пшеницу поставлять в Китай», — рассказал Михаил Фаворов, начальник отдела продаж ООО «Амурагрокомплекс».

Фактически в Приамурье свершилось историческое событие: за последние почти 30 лет ни одна тонна амурской пшеницы не была продана в Китай законно, зерно уходило к соседям нелегально через порты Приморья. И вот теперь начались первые официальные поставки за последние почти 30 лет.

«Это действительно очень важное событие: мы четыре года добивались разрешения с китайской стороны: и губернатор, и правительство, и я участвовали в работе комиссии. Конечно, с точки зрения экономики желательно перерабатывать зерно на месте, потому что добавленная стоимость получается только от получения конечного продукта. Но везти нашу муку и комбикорм в центр России нерентабельно, потому что в связи с погодными условиями и земельными ресурсами мы не можем давать высокую урожайность. А у Китая принципиальная позиция не покупать продукты — ту же муку и комбикорм они не возьмут, они все перерабатывают сами. И в этом году началось строительство завода в Хэйхэ по переработке муки производительностью 175 тысяч тонн. Конечно, это для нас спасение, что мы можем решить вопрос поставки нашего зерна именно на этот завод», — рассказал заместитель председателя правительства Амурской области Владислав Бакуменко.

Пока в списке экспортеров пшеницы в Китай только 6 амурских компаний. В КНР готовы принимать не всю пшеницу, а только ту, что по российскому ГОСТу соответствует третьему продовольственному классу.