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Инновации

«Швабе» создал уникальный кристалл для лазерной техники

  • «Швабе» создал уникальный кристалл для лазерной техники
  • «Швабе» создал уникальный кристалл для лазерной техники
  •  © rostec.ru

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал и запатентовал технологию создания максимально эффективного кристалла для лазерной техники.

Предприятие холдинга — НПО ГОИ им. С. И. Вавилова — усовершенствовало технологию выращивания кристалла, изготовленного из алюмоиттриевого граната с добавлением ванадия. Новинка, усиливающая лазерное излучение в диапазоне длин волн 1,02-1,45 мкм, предназначена для создания приборов в области дальнометрии, целеуказания, хирургии и обработки материалов.

С помощью нового способа специалисты НПО ГОИ им. С. И. Вавилова создали опытную партию кристаллов диаметром до 25 мм без различных внутренних дефектов. Первые образцы алюмоиттриевого граната с добавлением ванадия пойдут на оснащение лазерной техники для дальнометрии.

Инновационный способ изготовления будет запущен в серийный производственный процесс в мае 2018 года.

«Новый кристалл необходимо выращивать в специальном контейнере из молибдена. При температуре 2000 градусов Цельсия частицы этого металла вступают в реакцию с ванадием. В результате в будущем изделии образуются включения, нарушающие его целостность и приводящие к существенной потере мощности лазерного излучения. Добавление в состав расплава металлического хрома позволило нашим специалистам уменьшить влияние молибдена до значений, не влияющих на оптическое качество кристалла», — пояснил первый заместитель гендиректора «Швабе» Сергей Попов.

Суть новой технологии заключается в том, что вместо молибдена в химическую реакцию с ванадием вступает хром. Его включения в составе выращенного кристалла не оказывают влияния на рабочие характеристики изделия.

http://rostec.ru/news/shvabe-sozdal-unikalnyy-kristall-dlya-lazernoy-tekhniki/

Ростех, Швабе
  • 3
    Нет аватара Clausson
    29.03.1816:51:13

    НПО ГОИ им. С. И. Вавилова — усовершенствовало технологию выращивания кристалла

    Раньше я знал только пасту ГОИ. А оно вон как все!!!

    Надеюсь «дальнометрия» будет не только военной.

    Но в любом случае молодцы.

    Отредактировано: Clausson~16:53 29.03.18
    #1021144
  • 1
    Нет аватара Мафусаил
    29.03.1822:13:20

    Красавцы! +

    #1021233
  • Е.Юрий Е.Юрий
    30.03.1802:14:54

             Дай Бог им удачи!

    #1021319
  • Михаил Усоцкий Михаил Усоцкий
    30.03.1810:15:49

    Швабе радует своими достижениями, которые часто появляются в СуН! Значит, они не почивают на лаврах и стараются активно развиваться во всех направлениях.    

    #1021370
  • Артём Переев Артём Переев
    30.03.1812:52:30

    Уже 4 год читаю о феноменальных успехах Швабе, но никак не подержу их продукцию в руках или хотя бы увижу их продукцию на улице

    #1021443
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