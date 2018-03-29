

«Швабе» создал уникальный кристалл для лазерной техники

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Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех разработал и запатентовал технологию создания максимально эффективного кристалла для лазерной техники.

Предприятие холдинга — НПО ГОИ им. С. И. Вавилова — усовершенствовало технологию выращивания кристалла, изготовленного из алюмоиттриевого граната с добавлением ванадия. Новинка, усиливающая лазерное излучение в диапазоне длин волн 1,02-1,45 мкм, предназначена для создания приборов в области дальнометрии, целеуказания, хирургии и обработки материалов.

С помощью нового способа специалисты НПО ГОИ им. С. И. Вавилова создали опытную партию кристаллов диаметром до 25 мм без различных внутренних дефектов. Первые образцы алюмоиттриевого граната с добавлением ванадия пойдут на оснащение лазерной техники для дальнометрии.

Инновационный способ изготовления будет запущен в серийный производственный процесс в мае 2018 года.

«Новый кристалл необходимо выращивать в специальном контейнере из молибдена. При температуре 2000 градусов Цельсия частицы этого металла вступают в реакцию с ванадием. В результате в будущем изделии образуются включения, нарушающие его целостность и приводящие к существенной потере мощности лазерного излучения. Добавление в состав расплава металлического хрома позволило нашим специалистам уменьшить влияние молибдена до значений, не влияющих на оптическое качество кристалла», — пояснил первый заместитель гендиректора «Швабе» Сергей Попов.

Суть новой технологии заключается в том, что вместо молибдена в химическую реакцию с ванадием вступает хром. Его включения в составе выращенного кристалла не оказывают влияния на рабочие характеристики изделия.