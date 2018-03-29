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Новые и модернизированные предприятия агропрома

Тридцать четвёртая роботизированная молочная ферма открылась в Калужской области

  •  © nikatv.ru

29 марта крестьянско-фермерское хозяйство Елены Слесаревой открыло в Ульяновском районе Калужской области молочную ферму с роботизированными доильными установками.

Данное предприятие — первая роботизированная ферма в Ульяновском районе и тридцать четвертая в области.

Объем инвестиций в ферму составил порядка 70 млн рублей, из них 20 млн рублей — средства господдержки.

Роботизированная ферма рассчитана на 120 животных. В хозяйстве в настоящее время содержится 175 коров, из них 55 телят.

«Ведется работа по увеличению численности стада, закупается технологическое оборудование, запущены две роботизированные установки марки Lely Astronaut», — отмечается в сообщении пресс-службы.

  •  © nikatv.ru

Хозяйство было организовано в 2014 году и стало участником программы развития семейных животноводческих ферм Калужской области.

  •  © admoblkaluga.ru

http://admoblkaluga.ru/main/news/events/detail.php?ID=245133

КРС , животноводство , Калужская область, производство молока, малый и средний бизнес
  • 0
    Нет аватара Clausson
    29.03.1816:29:50

    70 млн рублей это 3,5 тысячи тонн молока по закупочной цене. А с учетом доходов хозяйств с одного литра молока в 6 рублей (фантастическая рентабельность, но да ладно!!!). Надоить надо будет 12 тысяч тонн = 100 тонн на корову? Это же 20 лет до окупаемости!

    А еще банковские проценты и стадо за этот срок придется сменить, и технику ремонтировать и плюс аммортизация (да и за это время придется менять уже самих роботов)… Неужели рентабельно?

    Отредактировано: Clausson~16:33 29.03.18
    #1021125
    • 3
      Сергей Котенко Сергей Котенко
      29.03.1816:57:38

      Ну если люди открывают и работают, значит рентабельно. Зачем им в убыток работать?

      Да, вы ещё забыл, 20 млн. рублей им компенсируют (господдержка),

      #1021148
      • 0
        Нет аватара Clausson
        29.03.1817:08:12

        Зачем им в убыток работать?

        Если бы в нашем СХ все было так просто    

        #1021154
        • 2
          Сергей Котенко Сергей Котенко
          29.03.1817:15:06

          Это крестьянское хозяйство. Вряд ли там сложные схемы.

          Пашешь, пашешь весь год (труд у нас на деревне обычно бесплатный   ).

          Что-то в конце года осталось, значит выгодно. Не осталось — не выгодно.

          Отредактировано: Сергей Котенко~17:43 29.03.18
          #1021157
  • 0
    Павел П Павел П
    29.03.1822:50:55

    Интересно, а в России подобное оборудование производят?

    #1021256
  • Мария Демина
    29.03.1823:01:01

    На последней фотке — это же не коровы, это машинная дойка коз.

    #1021266
  • Slavic Zeman Slavic Zeman
    30.03.1809:13:34

    Роботизированная доилка экономит средства, не надо платить дояркам, зато она вызывает мастит у коров из-за чего молоко с гноем и кровью, такие дела.

    #1021352
  • Михаил Матюков Михаил Матюков
    30.03.1812:43:00

    А где ж импортзамещение))))опять программы Пу ))0бкакались!!!С этим правительством и правителем страна всё идет в сырьевую экономику ,уже80% и всё больше вывозят сырья за бугор!!!Китаю сдают в аренду на 50 лет огромные территории — Торы!!!Вот только ракетками одними хвалимся и то разработки СССР!!!

    #1021438
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