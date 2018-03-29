Тридцать четвёртая роботизированная молочная ферма открылась в Калужской области

29 марта крестьянско-фермерское хозяйство Елены Слесаревой открыло в Ульяновском районе Калужской области молочную ферму с роботизированными доильными установками.

Данное предприятие — первая роботизированная ферма в Ульяновском районе и тридцать четвертая в области.

Объем инвестиций в ферму составил порядка 70 млн рублей, из них 20 млн рублей — средства господдержки.

Роботизированная ферма рассчитана на 120 животных. В хозяйстве в настоящее время содержится 175 коров, из них 55 телят.

«Ведется работа по увеличению численности стада, закупается технологическое оборудование, запущены две роботизированные установки марки Lely Astronaut», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Хозяйство было организовано в 2014 году и стало участником программы развития семейных животноводческих ферм Калужской области.