Тридцать четвёртая роботизированная молочная ферма открылась в Калужской области
29 марта крестьянско-фермерское хозяйство Елены Слесаревой открыло в Ульяновском районе Калужской области молочную ферму с роботизированными доильными установками.
Данное предприятие — первая роботизированная ферма в Ульяновском районе и тридцать четвертая в области.
Объем инвестиций в ферму составил порядка 70 млн рублей, из них 20 млн рублей — средства господдержки.
Роботизированная ферма рассчитана на 120 животных. В хозяйстве в настоящее время содержится 175 коров, из них 55 телят.
«Ведется работа по увеличению численности стада, закупается технологическое оборудование, запущены две роботизированные установки марки Lely Astronaut», — отмечается в сообщении пресс-службы.
Хозяйство было организовано в 2014 году и стало участником программы развития семейных животноводческих ферм Калужской области.
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