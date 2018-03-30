Zenit D1 с объективом Helios 40-3 — новый фотоаппарат КМЗ
В распоряжении портала photar.ru оказались фотографии инструкции к новому полнокадровому беззеркальному фотоаппарату Zenit D1
Судя по изображениям, Zenit D1 будет по сути клоном немецкой камеры Leica SL, но с родными объективами. На фото представлен новый объектив Helios 40-3
Вероятнее всего, электроника новой камеры будет выпускаться в Германии, а в России она будет снабжаться объективами производства Красногорского механического завода.
Оригинал выглядит вот так — как видно дизайн практически идентичен.
Кстати, строго говоря, «Зенит» это внук Leica, ведь если вспомнить историю то в СССР Leica скопировали как «ФЭД», а после Великой Отечественной войны на базе «ФЭД» на КМЗ сделали камеру «Зоркий», а уже на их базе разрабатывались «Зениты». Так что КМЗ возвращается к истокам.
Надо так же понимать, что новая камера Zenit D1 не будет дешевой. Оригинал от Leica стоит около 400 000 р. и это только тушка (без объектива). Можно предположить что Zenit D1 будет дешевле, но не значительно. Ситуацию спасает объектив, который не должен стоит дорого, а если наладят производство переходников, то можно будет использовать и старые объективы Гелиос или Зенитар, которые у многих еще остались пылиться на чердаке и антресолях. А это существенная экономия, ведь родной объектив 24-90mm F2.8-4 стоит порядка $5000.
В любом случае новость очень позитивная, понятно что создать достойную камеру с нуля КМЗ не сможет, и сотрудничество и именитым зарубежным брендом в любом случае необходимый этап для возрождения выпуска собственной фототехники. А объективы производства КМЗ они и сегодня многим дадут фору по качеству изображения. Так что должен получится очень достойный аппарат.
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01.04.1800:21:20 Нет, не сложнее, так как для хорошего фотоаппарата придется делать и процессор тоже.
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