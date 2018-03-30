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Фотофакты

Zenit D1 с объективом Helios 40-3 — новый фотоаппарат КМЗ

В распоряжении портала photar.ru оказались фотографии инструкции к новому полнокадровому беззеркальному фотоаппарату Zenit D1

  •  © photar.ru

Судя по изображениям, Zenit D1 будет по сути клоном немецкой камеры Leica SL, но с родными объективами. На фото представлен новый объектив Helios 40-3

Вероятнее всего, электроника новой камеры будет выпускаться в Германии, а в России она будет снабжаться объективами производства Красногорского механического завода.

Оригинал выглядит вот так — как видно дизайн практически идентичен.

  •  © photar.ru

Кстати, строго говоря, «Зенит» это внук Leica, ведь если вспомнить историю то в СССР Leica скопировали как «ФЭД», а после Великой Отечественной войны на базе «ФЭД» на КМЗ сделали камеру «Зоркий», а уже на их базе разрабатывались «Зениты». Так что КМЗ возвращается к истокам.

Надо так же понимать, что новая камера Zenit D1 не будет дешевой. Оригинал от Leica стоит около 400 000 р. и это только тушка (без объектива). Можно предположить что Zenit D1 будет дешевле, но не значительно. Ситуацию спасает объектив, который не должен стоит дорого, а если наладят производство переходников, то можно будет использовать и старые объективы Гелиос или Зенитар, которые у многих еще остались пылиться на чердаке и антресолях. А это существенная экономия, ведь родной объектив 24-90mm F2.8-4 стоит порядка $5000.

В любом случае новость очень позитивная, понятно что создать достойную камеру с нуля КМЗ не сможет, и сотрудничество и именитым зарубежным брендом в любом случае необходимый этап для возрождения выпуска собственной фототехники. А объективы производства КМЗ они и сегодня многим дадут фору по качеству изображения. Так что должен получится очень достойный аппарат.

  •  © photar.ru

  • Zenit D1
  • Zenit D1
  •  © photar.ru

  • Zenit D1
  • Zenit D1
  •  © photar.ru


кмз, зенит, Zenit D1, leica, leica sl, Красногорский механический завод, Helios
  • girlek girlek
    30.03.1805:42:02

    А фотографии что, тапкой сделаны?

    #1021326
    • Нет аватара Захарка
      30.03.1808:13:54

      Скорее всего кто-то из работников предприятия нелегально засвечивает разработку. Обычно этим страдают тайваньцы, когда таким же макаром светят новые образцы компьютерного и смартфонного железа.

      #1021346
      • Нет аватара Инженер2015
        30.03.1809:26:44

        но ведь это тоже пиар

        за это обычно деньги платят как рекламу

        Отредактировано: Инженер2015~09:26 30.03.18
        #1021355
      • Нет аватара Belchanin
        30.03.1818:04:29

        кто-то из работников предприятия нелегально засвечивает разработку. Обычно этим страдают тайваньцы, когда таким же макаром светят новые образцы компьютерного и смартфонного железа.

        А как можно нелегально так плохо сфотографировать?!     ФЭДом фоткали?    

        #1021582
        • Игорь Землянкин
          31.03.1816:27:53

          ФЭДом? А Вы фотки ФЭДа-то видели? А я им, даже, одно время немало снимал. Это не ФЭД. Выше уже писали — это тапок.    

          #1021911
    • Дмитрий Жихарев Дмитрий Жихарев
      30.03.1810:51:57

      шаурмой…

      #1021399
  • Нет аватара Инженер2015
    30.03.1809:28:41

    надо бы с canon или nikon договорится чтобы зенитовские обьективы на их фотики ставить, и чтобы работал автофокус как на родных обьективах canon

    #1021356
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      30.03.1810:15:27

      с объективом Helios 40-3

      Не Вы один так мыслите       

      гелиос 44-02

      ©Видео с youtube.com

      Отредактировано: Vsemoguchij~10:15 30.03.18
      #1021369
    • Нет аватара UHAHAN
      30.03.1811:42:48

      А для этого нужно договариваться? Всегда удивлялся, почему так мало сторонних производителей стекол для Никона и Кэнон — по сути Сигма и Тамрон и всё.

      #1021417
      • Zveruga Zveruga
        01.04.1800:02:34

        Крепление запатентовано.

        #1022021
        • Strange Hunter Strange Hunter
          01.04.1814:23:14

          Крепление нет, а вот электронный интерфейс да, хотя и тут есть лазейки.

          #1022100
    • Крым Наш
      30.03.1812:32:24

      Зенитовские объективы уже давно ставятся на импорт. Для этого на Али имеются безмерное количество переходников. Я себе даже на Индустар брал для Canon. А вот автоматических объективов у нас не было.

      #1021436
      • rvk rvk
        30.03.1819:25:41

        У меня есть пару объективов, Гелиос и Зенитар. Прекрасные объективы, но для кропа к сожалению фокусное расстояние великовато — только как пейзажники можно использовать.

        #1021631
    • Вежливый Вежливый
      30.03.1816:32:31

      Лейки на порядок выше классом, чем canon и nikon. В СССР только у одного фотокорреспондента газеты «Известия» была лейка R3, у всех остальных газет-журналов nikon и cannon.

      #1021525
      • rvk rvk
        30.03.1819:22:58

        Это Лейка беззеркалка, разве она может быть выше классом чем скажем 5D Mark IV при том что в 2 раза дороже тушка, а если с объективом так во все 5 раз дороже чем макрк 4 с очень неплохим объективом. Лейка SX все же любительская камера.

        #1021629
        • Нет аватара 9imi
          31.03.1816:51:42

          Скажите, пжлст, чем зеркалка лучше беззеркалки, кроме того, что в видоискатель вы смотрите прямо через обектив?

          #1021917
          • rvk rvk
            31.03.1816:57:58

            Вот этим и лучше, даже самый лучший видеобъектив не может конкурировать с реальным изображением, особенно в динамике. Это может устроить любителя, но вряд ли устроит профессионала.

            #1021919
            • Комментарий удален
  • Николай Южаков
    30.03.1815:36:44

    А мен лейка не нужна. Объектив «зенит» для макросъемки я бы купил. 4/3, без автофокуса.

    #1021494
  • Bdd Bdd
    30.03.1816:23:15

    насколько востребованы сейчас такие фотоаппараты? все уже телефонами фотографируют. а профи имеют более мощные балалайки

    #1021520
    • Нет аватара MegaVaD
      30.03.1817:00:36

      А более мощные — это какие?

      #1021540
      • rvk rvk
        30.03.1819:13:18

        Ну хотя бы зеркалки, скажем 5D Mark IV. Дешевле в 2 раза, при этом не думаю что хуже.

        #1021626
    • rvk rvk
      30.03.1819:19:44

      Если честно это что-то типа Мерседеса C класса, то есть есть куча машин не хуже и дешевле, но это статус и понты. И тут, это камера для не профессионала, но увлеченного любителя, не стесненного в деньгах.

      Опять же, более мощные аппараты не всегда нужны, иногда хватает камер попроще. У меня 70D с хорошим светлым объективом, и в принципе для моих репортажных задач этой камеры хватает вполне.

      #1021628
  • Jonatan01 Jonatan01
    30.03.1817:14:16

    «Кстати, строго говоря, «Зенит» это внук Leica, ведь если вспомнить историю то в СССР Leica скопировали как «ФЭД», а после Великой Отечественной войны на базе «ФЭД» на КМЗ сделали камеру «Зоркий», а уже на их базе разрабатывались «Зениты». Так что КМЗ возвращается к истокам."

    Да, но если следовать этой логике, то все современные машины это внуки первого автомобиля. «Первый прообраз автомобиля был построен как игрушка для китайского императора членом иезуитской общины в Китае (англ.)русск. Фердинандом Вербистом в 1672 году.»

    #1021546
    • Олег Мальтин Олег Мальтин
      31.03.1813:05:14

      Следовать логике — это хорошо, а знать историю — еще лучше. Заводы лейки были вывезены из германии в счет контрибуции. Первые фэды — это буквально перелицованные лейки. Они были собраны еще из немецких компонентов с немецких складов.

      #1021849
      • Strange Hunter Strange Hunter
        01.04.1815:14:37

        Бредить-то не надо. Первый ФЭД появился в 1933-34 году, примерно тогда же артель АрФО выпускала свой клон той же «Лейки». А вывезены после войны были заводы Carl Zeiss Jena, в Киев на «Арсенал» и в Красногорск на КМЗ, соответственно в Киеве выпускались камеры Zeiss Contax II/III как «Киев"-2/3. Послевоенные ФЭД и «Зоркий» были несмотря на сходство конструкции разработаны «с нуля» и имели по сравнению с «Лейкой» существенные улучшения, так на советских камерах появился литой алюминиевый корпус со съемной задней стенкой(немцы делали корпус из сплющенной латунной трубы), дальномер с расширенной базой и улучшенным видоискателем, механизм длинных выдержек совмещённый с основной механикой затвора(у немцев он шёл «довеском»).

        #1022116
        • Олег Мальтин Олег Мальтин
          01.04.1816:20:26

          Действительно, фэды начали выпускать раньше. После войны — зоркие. Насколько мне известно, заводы лейц были вывезены точно так же как и цейс.

          #1022143
          • Strange Hunter Strange Hunter
            01.04.1816:57:54

            Лейковские заводы в советскую зону оккупации не попали и с них ничего не вывозили. Да и производство там по сравнению с цейсовским было довольно примитивным, не рассчитанным на массовый выпуск — много ручной работы, подбора и подгонки «по месту». Те же ФЭД-2 и «Зоркий-3» несмотря на концептуальную схожесть с камерами Leica, особенно в части затвора, многое заимствовали у камер Zeiss Contax(литой алюминиевый корпус со съемной задней крышкой, совмещенный с видоискателем дальномер, механизм автоспуска и ещё всякое по мелочи).

            #1022154
  • Нет аватара commodore
    30.03.1822:05:43

    Эх, молодость) Мой первый достойный фотоаппарат был Зенит-Е с объективом Гелиос. Слегка за сто рублей стоил. 114, что-ли. Неубиваемый. Со встроенным фотоэкспонометром. Мечта) Три года у родителей подарок на день рождения клянчил)

    #1021660
    • rvk rvk
      30.03.1822:14:16

      Я до сих пор иногда использую Zenit 12XP    

      Например фото старого Ворошиловского моста, вероятно последний снимок этого моста на пленочный фотоаппарат

      •  © Фото старого Ворошиловского моста, на пленочный фотоаппарат Zenit 12XP

      Мой зоопарк

      •  © Фото из открытых источников

      Отредактировано: rvk~17:04 31.03.18
      #1021663
    • Kolyda Kolyda
      30.03.1823:36:34

      Эх, молодость) Мой первый достойный фотоаппарат был Зенит-Е с объективом Гелиос. Слегка за сто рублей стоил. 114, что-ли.

      Ровно стольник стоил с «Гелиос-44», а с «Индустаром» чуть дешевле. Покупал в Москве в магазине «Фото» на Петровке в 76 году. Случайно наткнулся, в командировке был, на последние деньги покупал. Ещё и очередь отстоял…, но в те годы очереди были за любым товаром.

      Потом я его «Гелиос-44» через переходник к цифрозеркалке «Pentax-kr» пробовал, но отказался в конечном итоге.

      #1021696
  • Нет аватара Clausson
    31.03.1800:36:20

    Можно предположить что Zenit D1 будет дешевле, но не значительно.

    Да с какого перепугу, Зенит должен стоить как Leica?

    Как Leica вообще ничто не должно стоить, даже сама Leica. Добротная (но не лучшая!) электроника, модный корпус и отличная оптика (неотличимая от другой отличной оптики стоимостью в 10!!! раз ниже). Leica — это НЕ про фотоаппарат, это про лакшери бренд.

    Тем более копии Leica! Как копия Ролекса, или копия Верту…

    Сделайте цену адекватной качеству и я куплю Зенит. Но не надо пытаться делать лакшери из Зенита. Это глупо.

    Отредактировано: Clausson~00:38 31.03.18
    #1021719
    • rvk rvk
      31.03.1800:39:48

      Как Leica вообще ничто не должно стоить, даже сама Leica

      Согласен, но рынок считает иначе.

      Но не надо пытаться делать лакшери из Зенита
      Так и не делают. Это будет что-то типа Шкоды по отношению к Фольксваген. Ну почти то же самое, но чуть дешевле.

      #1021721
      • Нет аватара Clausson
        31.03.1800:57:36

        Согласен, но рынок считает иначе.

        К рынку как раз никаких претензий нет. Более того, я рад что существуют водки за $1000, лейки, верту и прочий товар единственное предназначение которого — дополнительный налог (социальное перераспределение денег) на богатых идиотов.

        типа Шкоды по отношению к Фольксваген

        Так и я за это же говорю. Шкода — машина в которой качество адекватно цене.

        Но если мы сравниваем по автомобилям. То Leica это скорее Bugatti Veyron. Но при этом Leica не обладает качествами лучшими чем обычный добротный фотоаппарат.

        Шкода чуть дешевле Фольксвагена, но несколько нелогично было бы утверждать, что Шкода будет дешевле Veyron, но не значительно    

        Отредактировано: Clausson~00:58 31.03.18
        #1021727
        • rvk rvk
          31.03.1801:02:19

          Шкода чуть дешевле Фольксвагена, но несколько нелогично было бы утверждать, что Шкода будет дешевле Veyron, но не значительно

          Я привел в относительных величинах, скажем так. Ну ок, это как Порше Каен и Фольксваген Таурег. По сути одна машина, но цена разная.

          #1021729
  • Tuck Trucker Tuck Trucker
    31.03.1803:01:20

    То есть доступных фотоаппаратов роспроизводства мы не увидим.

    Это как будто Автоваз решил бы выпустить спорткар за 10 милилонов.

    У нас в стране средняя зарплата 500 долларов, нафига нам копии сверхдорогих фотиков, которые купят 2.5 человека? Тем более что Россия не производит начинку, процессоров, экранов, матриц, с нужными параметрами. Какое производство может существовать на штучной сборке? Я не совсем понимаю на кого ориентируются те кто это делает, тем более неспособные даже придумать свой дизайн. Ну пусть он будет стоить не 400, а 200 положим. Положа руку на сердце сколько людей его купят? Если бы у меня был такой бюджет для фотика, я предпочел купить проверенный бренд который продается огромными тиражами, а не Зенит, который вытащили из гроба. Можно сколько угодно говорить что в России есть люди которые готовы потратить эти деньги на фотоаппарат, они есть, но зачем им покупать именно Зенит? Переходники имеются под наши объективы. Смысла нет.

    Может лучше поставить цель сделать лучшую зеркалку в пределах 1000 баксов, к примеру?

    У нас обвалился рубль, импортная техника подорожала. Люди ждут доступной отечественной альтернативы.

    Отредактировано: Tuck Trucker~03:31 31.03.18
    #1021755
    • Олег Мальтин Олег Мальтин
      31.03.1813:01:27

      кроме фантазий журналиста и комментаторов о цене нет никакой информации.

      Я бы сравнил создание фотоаппарата с созданием своего процессора и компьютера и понятно, что это будет дорого. Невозможно сделать камеру уровня бюджетных кэнона/никона дешевле чем они есть. Они окупали свои затраты тогда, когда эти технологии были на пике крутизны. Сейчас же бюджетные модели могут и в ноль торговаться для ассортимента.

      #1021848
      • Zveruga Zveruga
        01.04.1800:12:04

        Нет, процессор сделать сложнее.

        Самое дорогое в фотоаппарате не электроника, а именно оптика. Линзу нужно выращивать, долго и с большими затратами энергии.

        Отредактировано: Zveruga~00:13 01.04.18
        #1022025
        • rvk rvk
          01.04.1800:21:20

          Нет, процессор сделать сложнее.
          Нет, не сложнее, так как для хорошего фотоаппарата придется делать и процессор тоже.

          #1022030
        • Олег Мальтин Олег Мальтин
          01.04.1812:54:01

          очень глупо. Какая в тушке линза? В тушке самое ценное — это матрица (которых к слову ни лейка ни кэнон ни никон сами не производят, в отличие от линз) и как раз процессор.

          #1022083
  • Игорь Землянкин
    31.03.1816:35:54

    Как-то грусть меня посетила, когда в вспомнилось про Зенит… И, ведь, отличные фотики делали в своё время, и оптика к ним была разная и неплохая… Вспоминаю с благодарностью… Жаль, что такое производство фактически уничтожили…

    #1021915
  • Сергей Игнатьев
    31.03.1821:19:57

    не понимая я этих фотодрочеров, одно дело если ты профессиональный фотограф или репортер, так нет же, всякая чухонь покупает эти дорогущие камеры и снимает на них как их тупая бабища пьет пиво, или как он сам с толстым пузом жарит шашлык, потом все это вываливают в соцсети. для таких фоток достаточно камеры самого дешевого смарта.

    как-то, когда началась мода на зеркалки, купил себе никон за 40тыр, ну вообще не впечатлил, сейчас сравниваю фотки сделанные им, так мой айфон8 снимает даже лучше по цвету имхо, те фотки круче только если делаешь максимальное приближение, на никоновских снимках зерно мельче, а для 9×15 это абсолютно пофик.

    #1021989
    • rvk rvk
      01.04.1800:17:42

      Естественно глупо покупать для обычных домшних фоток даже недорогую зеркалку. Но, если, например, ты не профи, но увлекаешься фотографией, то понятно что айфон просто рядом не лежит даже с простейшей зеркалкой с нормальным объективом. По съемке динамичных моментов, по съемке при недостаточной освещенности, или съемке против света, или если нужно красивое боке, при макросъемке и т. д. А если надо подправить цвета, исправить баланс белого, как это сделать без RAW? У меня жена, например, любит ловить молнии, ни один айфон нормально молнию не снимет, а её простенький Canon 450D запросто!

      Но, повторяю, для этого не надо быть профи, но естественно интересы должны простираться чуть дальше съемки банальных вечеринок.

      #1022026
  • Strange Hunter Strange Hunter
    01.04.1814:30:49

    Явно поторопились выложить первоапрельскую новость.

    Сама по себе камера Leica SL разработана и производится фирмой Sony, от Leica там только заказ, так что теоретически не вижу проблемы в том, чтобы заказать у производителя такие же камеры под своим брендом.

    #1022103
    • rvk rvk
      01.04.1815:20:46

      Эта новость не первого апреля была выложена, так что не шутка. О сотрудничестве с Leica говорится уже давно, слухи ходят и даже факт что представители Leica приезжали на КМЗ

      #1022125
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