Санкт-Петербургский КМЗ ОСК представил самоходную машину-амфибию собственной разработки, предназначенную для работы в труднодоступной местности. Многофункциональная платформа способна передвигаться по суше, воде и в прибрежной зоне, заменяя шведскую технику, поставки которой в Россию прекращены.

Первыми заказчиками новой амфибии стали петербургский оператор по вывозу мусора и поисково-спасательная служба МЧС. Для них возможность работы в заболоченных районах и на водоемах особенно важна.

На создание прототипа и разработку конструкторской документации уже направлено около 20 миллионов рублей. Как отметил генеральный директор КМЗ ОСК Анатолий Русин, потребуются дополнительные инвестиции на доработку механической части и проведение испытаний. Серийное производство планируется начать в 2027 году, рассказали на предприятии.

Машина создана для выполнения задач в местах, недоступных для обычной техники, — там, где не могут работать ни люди, ни тяжелые сухопутные машины. Ее применение особенно актуально для спасательных операций и работ в сложных природных условиях.