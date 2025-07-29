КМЗ внедряет новую технологию литья для повышения качества отливок
Специалисты СКБ-3 и литейного производства Каменск-Уральского металлургического завода (КМЗ) разработали и успешно внедрили новую технологию литья, позволяющую значительно снизить количество дефектов, вызванных шлаковыми и другими неметаллическими включениями.
В основе усовершенствованной технологии лежит модернизированная литниковая чаша с песчаной пробкой, применяемая для производства крупных отливок из черных сплавов. Литниковая чаша выполняет функцию промежуточного резервуара, принимающего металл из разливочного ковша и подающего его через литниковую систему в рабочую полость формы.
Ключевое отличие новой методики заключается в следующем: перед заливкой выходное отверстие чаши перекрывается пробкой. После заполнения чаши расплавленным металлом выдерживается технологическая пауза, необходимая для всплытия шлаковых включений на поверхность. Затем пробка извлекается, и в форму поступает очищенный металл со дна резервуара.
Внедрение данной технологии позволило существенно повысить качество отливок, снизить процент брака и оптимизировать производственные процессы. Готовая продукция полностью соответствует установленным техническим требованиям и обладает заданными эксплуатационными характеристиками, сообщили в КМЗ.
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