КМЗ запустил производство дизель-генератора для работы при −60°C
Кингисеппский машиностроительный завод запустил серийное производство дизель-генератора АДЖ15.2 для объектов, где перебои с электричеством недопустимы. Установка мощностью 15 кВт рассчитана на длительную автономную работу и запускается при температурах от −60 до +50 °C.
Агрегат помещён во всепогодный шумозащитный кожух со встроенным топливным баком. Без дозаправки он может работать до 15 часов. Кожух защищает от осадков, ветра и пыли, снижая шум. Установка подходит как для стационарного размещения, так и для мобильных комплексов, уточнили на предприятии .
Для запуска в холоде предусмотрены два подогревателя: дизельный жидкостный (12 В) и электрический (230 В). Это позволяет использовать генератор в условиях Крайнего Севера, при резких перепадах температур и в жарком климате.
АДЖ15.2 предназначен для питания критически важного оборудования, где сбои в электроснабжении недопустимы.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- КМЗ изготовил первый образец якорно-швартовного шпиля собственной разработк...еренным климатом. Расчетная глубина якорной стоянки — 40 метров.
- Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод&r...00С, что позволит энергоблокам генерировать до 106 МВт электроэнергии.
- Специалисты СКБ-3 военно-промышленного холдинга «Кингисеппский машино...процессе работы, а также снижает риск аварийных ситуаций на воде.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0