Кингисеппский машиностроительный завод запустил серийное производство дизель-генератора АДЖ15.2 для объектов, где перебои с электричеством недопустимы. Установка мощностью 15 кВт рассчитана на длительную автономную работу и запускается при температурах от −60 до +50 °C.

Агрегат помещён во всепогодный шумозащитный кожух со встроенным топливным баком. Без дозаправки он может работать до 15 часов. Кожух защищает от осадков, ветра и пыли, снижая шум. Установка подходит как для стационарного размещения, так и для мобильных комплексов, уточнили на предприятии .

Для запуска в холоде предусмотрены два подогревателя: дизельный жидкостный (12 В) и электрический (230 В). Это позволяет использовать генератор в условиях Крайнего Севера, при резких перепадах температур и в жарком климате.

АДЖ15.2 предназначен для питания критически важного оборудования, где сбои в электроснабжении недопустимы.