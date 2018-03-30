Министерство обороны опубликовало видео испытаний МБР «Сармат»
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/pRk4vUM1ZRM
На космодроме Плесецк прошли очередные испытания тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Об этом сообщает «Красная звезда».
Отмечается, что в ходе мероприятий подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полёта.
«Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полёта ракеты», — говорится в сообщении.
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