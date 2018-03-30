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Видеоблог

Министерство обороны опубликовало видео испытаний МБР «Сармат»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/pRk4vUM1ZRM

На космодроме Плесецк прошли очередные испытания тяжёлой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Об этом сообщает «Красная звезда».

Отмечается, что в ходе мероприятий подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе полёта.

«Очередные такие испытания на космодроме Плесецк позволили подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке (предстартовые операции осуществлялись строго по намеченной программе) и на начальном этапе полёта ракеты», — говорится в сообщении.

https://russian.rt.com/russia/news/498054-kosmodrom-sarmat-ispytaniya

Министерство обороны, МБР Сармат
  • Нет аватара vlTepes
    30.03.1809:36:33

    Нда… журналажки кое где специально с умным видом подчеркивают — бросковые, хотя на видео отчетливо виден запуск двигателей первой ступени.

    Причем даже первый канал, уж казалось бы там либероидов быть не должно.

    PS. Новости огромный плюсище!

    Отредактировано: vlTepes~09:43 30.03.18
    #1021358
    • Нет аватара Инженер2015
      30.03.1809:40:02

      ошибки везде бывают.

      только одни делают их не специально (первый канал), а другие несут намеренно дезинформацию.

      новост хорошая    

      Отредактировано: Инженер2015~09:47 30.03.18
      #1021360
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      30.03.1810:32:34

      •  © topwar.ru

      #1021386
      • Джон Джонович Джон Джонович
        30.03.1811:00:48

        В 80-х такие анекдоты ходили.По мне так это хороший знак что опять вылезли

        #1021403
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      30.03.1810:35:44

      «Секретное» видео подготовки    

      Сармат

      ©Видео с youtube.com

      #1021388
    • Вова-Н Вова-Н
      30.03.1813:53:41

      с умным видом подчеркивают — бросковые

      Это и есть бросковые испытания. Запустили макет ракеты с двигателем первой ступени и минимумом топлива с балластом по весу и габариту.

      В данном случае отрабатывается непосредственно старт ракеты — минометный выстрел пирапатроном из шахты и запуск движка первой ступени. Ракета пролетела несколько секунд и упала не далеко от стартовой позиции.

      В своё время при разработке Булавы решили сэкономить на бросковых испытаниях и в результате намучились и позорились при дальнейших испытаниях. Сейчас всё правильно делают. Удачи конструкторам и всем причастным.

      #1021460
      • Нет аватара kerosene
        30.03.1816:54:20

        Испытания Булавы, в том числе и бросковые проводились сперва на земле.

        И не пиропатрон, а ПАД — пороховой аккумулятор давления.

        #1021535
        • Макс Южный
          30.03.1818:35:41

          А почему с «Булавой» получилась такая «засада»? Где-нибудь в «Красной звезде» об этом писали? Или итоги расследования корневой ошибки (ошибок) огласке не предавались?

          #1021613
          • Нет аватара IS
            30.03.1823:27:53

            Особой засады там и не было, при разработке и доводке многих предшественников Булавы было все ровно то же самое (и не только у нас, но и за рубежом), включая неудачные пуски и пр. просто у нас об этом тогда не так много говорили. Где-то даже сравнения были, там у многих очень удачных изделий (как было признано в последствии) на начальном этапе были похожие разного рода детские болезни и кол-во неудачных пусков часто было того же порядка.

            По Булаве, насколько помню, проходила информация, что часть проблем была связана с качеством комплектующих, «эффективные менеджеры» любят на всем этом экономить.

            Отредактировано: IS~23:30 30.03.18
            #1021692
          • Нет аватара Igor_U
            31.03.1820:14:23

            А почему с «Булавой» получилась такая «засада»?

            Или итоги расследования корневой ошибки (ошибок) огласке не предавались?

            По Булаве начальные пуски были удачными — т. е. по сути проектные расчеты подтвердились. А далее уже пошли неудачные… Говорят, так получилось в виду довольно сильной деградации промышленности (обычно говорят о поставщиках 2 и ниже уровней) — банально было невозможно укомплектовать производство — тут МИТ и Воткинский завод попали в заложники обстоятельств. Ну и говорят, в итоге помог усиленный контроль за комплектацией.

            #1021961
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      30.03.1818:12:39

      Нда… журналажки кое где специально с умным видом подчеркивают — бросковые, хотя на видео отчетливо виден запуск двигателей первой ступени

      Со всем уважением, но это они и есть.

      ПАД выбрасывает, а первая ступень «уводит» на несколько км (буквально несколько сек. работы), чтобы комплекс не повредить при падении.

      Следующие летные испытания, вот там все ступени отрабатывают…

      Отредактировано: Vsemoguchij~18:16 30.03.18
      #1021591
      • Нет аватара mik88
        01.04.1822:24:05

        На видео, кстати, отчетливо слышно, что на 16-17 сек. происходит остановка двигателей. Т. е. успешно опробованы все процедуры пуска и это именно БРОСКОВЫЕ испытания.

        По «Булаве» где-то попадалось, что при разработке не учли какие-то дела по пуску из-под воды. В результате ракета просто застревала в контейнере. В результате происходили повреждения и каждый раз разные. Что и привело поначалу в тупик разработчиков. Габарит шахт изменить было нельзя. Как вышли из положения не знаю.

        #1022252
    • Нет аватара commodore
      30.03.1821:58:56

      Почему ракета такая клетчатая?

      #1021658
      • Нет аватара AbrValg
        31.03.1800:11:13

        Скорее всего, чтобы в случае каких-то проблем (например, если при вылете из шахты что-то отвалится или деформируется) можно было по видео определить точное место на корпусе ракеты, где это произошло. Сама ракета то потом разбивается, и только по обломкам определить, где же был первый излом, будет затруднительно.

        #1021713
    • Сергей Игнатьев
      31.03.1821:05:09

      а по твоему бросковые это что, она должна после отработки порохового стартового заряда сразу падать назад в шахту?

      Отредактировано: Сергей Игнатьев~21:06 31.03.18
      #1021984
  • Нет аватара vlTepes
    30.03.1810:43:06

    Это правильнее было бы назвать погрузкой пускового контейнера с ракетой в шахту.

    Я и сам в таком участвовал, правда грузили изделие 15А30 (ака Стилет).

    Отредактировано: vlTepes~10:43 30.03.18
    #1021393
  • Vovantro Vovantro
    30.03.1813:17:47

    Красиво стартует!    

    #1021450
  • Denis Grabov
    30.03.1815:57:57

    А видео испытаний, где макеты боеголовок ударяются об землю ,наверно, не будет? Слишком большая тайна? Ведь там, возможно и побольше десяти скоростей звука будет.

    #1021506
    • Нет аватара AbrValg
      31.03.1800:12:35

      В Ютубе есть всего одно или два видео падения боевых частей.

      #1021714
  • Denis Grabov
    30.03.1816:04:42

    Скажите, кто в курсе. Почему на МБР не ставят ПВРД для атмосыерного разгонного участка?

    И еще. Состав топлива Сармата- секрет?

    #1021510
    • Нет аватара gritsevsky
      30.03.1817:56:25

      Скажите, кто в курсе. Почему на МБР не ставят ПВРД для атмосыерного разгонного участка?

      ПВРД имеют хорошие характеристики при большой скорости. Это надо сначала с помощью РД разогнать и только потом ПВРД включить. А пока эта тяжелая болванка достигнет большой скорости уже и атмосфера кончится     Да и сложно все это, разные движки, разное топливо.

      #1021573
    • Vsemoguchij Vsemoguchij
      30.03.1818:14:26

      Состав топлива Сармата- секрет?

      С чего секрет то?! Жидкий   

      #1021595
  • Андрей Евсеенко Андрей Евсеенко
    30.03.1818:18:12

    Отрезвляющее видео для наших «партнёров» (с)   

    #1021596
  • Иван Иванов 2 Иван Иванов 2
    31.03.1801:14:22

       

    #1021735
  • Нет аватара Мафусаил
    31.03.1808:54:01

    Дым, он не обычный, прикольно ;) Новости +++

    #1021799
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