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Производство

В Вологде запущено производство концентрата наносеребра для косметологии и ветеринарии

  •  © vologda.ru

В Вологде открылось предприятие «Аргентех» по производству препаратов с наночастицами серебра.

Процесс лабораторных испытаний и сертификации завершен, вскоре начнется производство антисептического тоника для лица и тела человека, а также гигиенического средства для животных. На тонну готового концентрата приходится 50 граммов серебра, в результате получается уникальный препарат, ускоряющий заживление ран, уменьшающий зуд и раздражение и улучшающий вид кожи. Аллергии такая нанокосметика, не имеющая аналогов в России и Европе, не вызывает.

В штате компании чуть более десятка специалистов с химическим и медицинским образованием. За смену производится до 150 литров концентрата. Пробные партии продукции оценили в ряде зарубежных стран. Также концентрат с наночастицами серебра планируют поставлять в Москву, Татарстан и Белоруссию.

Разработка, лабораторные испытания и регистрация изобретения заняли порядка четырех лет. Интеллектуальная собственность защищена, а в прошлом году предприятие появилось в городском реестре промышленных площадок.

В ближайшем будущем разработчики планируют зарегистрировать марку в Европе как косметологическое средство, а в России — как медицинский препарат. Также предполагается расширение линейки средств на основе концентрата: влажные салфетки, лечебно-промышленный гигиенический крем и т. д.

http://vologda-portal.ru/novosti/index.php?ID=385406&SECTION_ID=150

Вологодская область, малый и средний бизнес
  • Великоросс Великоросс
    30.03.1816:57:03

    •  © vologda-portal.ru

    •  © vologda.ru

    •  © vologda.ru

    #1021538
  • Сергей Перовский
    30.03.1820:34:50

    Все бы хорошо, но про нано-частицы явно дань моде.

    Электролиз с давних пор дает раствор ионов серебра. Не нано-частиц, а отдельных атомов.

    #1021640
    • Нет аватара Clausson
      30.03.1822:16:24

      Полностью поддерживаю. Ни к чему здесь НАНО!

      Подобные препараты применяются в медицине не сосчитать сколько веков. И до сих пор используются в армиях стран НАТО. И"частицы" там как верно замечено, гораздо мельче чем НАНОразмер    

      #1021664
      • Igor Perevolkov
        31.03.1811:19:16

        прям вот «гораздо» мельче? Вы вообще помните условные атомарные размеры, ну раз уж взялись критиковать на эти темы?

        #1021824
        • Нет аватара Clausson
          31.03.1812:38:21

          Ну хорошо, слово НА ПОРЯДОК меньше вас устроит?

          #1021846
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