В Вологде запущено производство концентрата наносеребра для косметологии и ветеринарии
В Вологде открылось предприятие «Аргентех» по производству препаратов с наночастицами серебра.
Процесс лабораторных испытаний и сертификации завершен, вскоре начнется производство антисептического тоника для лица и тела человека, а также гигиенического средства для животных. На тонну готового концентрата приходится 50 граммов серебра, в результате получается уникальный препарат, ускоряющий заживление ран, уменьшающий зуд и раздражение и улучшающий вид кожи. Аллергии такая нанокосметика, не имеющая аналогов в России и Европе, не вызывает.
В штате компании чуть более десятка специалистов с химическим и медицинским образованием. За смену производится до 150 литров концентрата. Пробные партии продукции оценили в ряде зарубежных стран. Также концентрат с наночастицами серебра планируют поставлять в Москву, Татарстан и Белоруссию.
Разработка, лабораторные испытания и регистрация изобретения заняли порядка четырех лет. Интеллектуальная собственность защищена, а в прошлом году предприятие появилось в городском реестре промышленных площадок.
В ближайшем будущем разработчики планируют зарегистрировать марку в Европе как косметологическое средство, а в России — как медицинский препарат. Также предполагается расширение линейки средств на основе концентрата: влажные салфетки, лечебно-промышленный гигиенический крем
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