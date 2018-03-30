В Вологде запущено производство концентрата наносеребра для косметологии и ветеринарии

В Вологде открылось предприятие «Аргентех» по производству препаратов с наночастицами серебра.

Процесс лабораторных испытаний и сертификации завершен, вскоре начнется производство антисептического тоника для лица и тела человека, а также гигиенического средства для животных. На тонну готового концентрата приходится 50 граммов серебра, в результате получается уникальный препарат, ускоряющий заживление ран, уменьшающий зуд и раздражение и улучшающий вид кожи. Аллергии такая нанокосметика, не имеющая аналогов в России и Европе, не вызывает.

В штате компании чуть более десятка специалистов с химическим и медицинским образованием. За смену производится до 150 литров концентрата. Пробные партии продукции оценили в ряде зарубежных стран. Также концентрат с наночастицами серебра планируют поставлять в Москву, Татарстан и Белоруссию.

Разработка, лабораторные испытания и регистрация изобретения заняли порядка четырех лет. Интеллектуальная собственность защищена, а в прошлом году предприятие появилось в городском реестре промышленных площадок.