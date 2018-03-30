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Производство

Ростех выпустил эксклюзивные бинокли к Чемпионату мира по футболу

  •  © rostec.ru

Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС), входящий в холдинг «Швабе», изготовил эксклюзивную партию биноклей к Чемпионату мира по футболу. В продаже лимитированная партия появится этой весной в официальных магазинах ЧМ-2018.

Корпус бинокля выполнен в фирменной гамме соревнований — синем и красном. Ключевыми элементами дизайна прибора стали эмблема ФИФА и узор, разработанный в рамках официальной концепции мероприятия. В его составе изображения различных символов столицы и футбольных игр, в частности, жар-птицы, русского балета, матрешки, тройки, полета мяча.

Упаковку изделия украсят образы собора Василия Блаженного, башен Московского Кремля и другие объекты городской архитектуры, а также характерные для России символы культурного и природного наследия.

Бинокли разработаны на основе оригинальной дискретной схемы, не имеющей аналогов ни в России, ни за рубежом. Теперь с самой дальней трибуны можно в деталях наблюдать за матчем, не упустив динамику игры благодаря функции мгновенной смены увеличения объекта. Смена увеличения 2,5/5×35 выполняется одним нажатием кнопки, которая удобно расположена в верхней части прибора. Так пользователь может задавать нужный режим видимости — детальный обзор с большим увеличением или большое поле зрения с меньшим увеличением.


ростех, Лыткаринский завод оптического стекла
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    • Макс Южный
      31.03.1811:02:29

      Любая сборная может «пролететь». Англичане, например (и не раз). Но у них почему-то не называют свою сборную «кривоногой».

      #1021822
  • Нет аватара Александр У.
    31.03.1805:23:30

    Вот это здорово! Бинокли это ХОРОШО.

    Совсем мало товаров для чемпионата мира по футболу, а ведь это очень хороший шанс представить свою продукцию простым людям со всего земного шара.

    #1021766
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  • Нет аватара Мафусаил
    31.03.1808:59:38

    Мелоч, а приятно! Симатишные! +++

    #1021802
  • Galaxy 77 Galaxy 77
    31.03.1811:29:08

    стоит 9 тысяч Р (причем это без символики) я лучше на фотоаппарате картинку увеличу

    optics-group. ru/ru/binokli/20-binokl-25-5kh35. html

    Отредактировано: Galaxy 77~11:29 31.03.18
    #1021826
    • Евгений Алиулин Евгений Алиулин
      31.03.1812:12:34

      Каждому своё. Если вам удобнее с фотоаппаратом — пожалуйста. Больше нравятся дешёвые китайские поделки — тоже никаких возражений. Как говорится: любой каприз за ваши деньги.

      #1021842
    • Нет аватара elena.shendrik
      31.03.1813:54:13

      Скорее всего предназначены для иностранных болельщиков, которым купить такой сувенир на память о ЧМ по карману. Да ещё и не просто сувенир, а функциональный…   )

      #1021861
    • Falsa Ramires Falsa Ramires
      01.04.1810:11:56

      Лучше за эти деньги купить «Байгыш» с сеткой и рубиновым покрытием производства КОМЗ.

      #1022064
  • Нет аватара zspe
    31.03.1816:16:06

    Надо было трехцветные делать — в цветах российского флага.

    И с картой России, включая Крым    

    Отредактировано: zspe~16:17 31.03.18
    #1021907
  • Igor Gorbachev Igor Gorbachev
    01.04.1816:52:35

    Классно ! Для розовых и голубых       

    #1022153
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