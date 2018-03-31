В Воронежской области запущена новая линия ООО «ГранМикс»

В Верхнехавском районе состоялся запуск новой линии ООО «ГранМикс» по производству экзотермических и эндотермических вставок для предприятий черной металлургии, основными потребителями которых станут крупнейшие металлургические комбинаты страны.

Компания ООО «ЕвроТехМет» была основана в 2005 году. Первоначально ее основная деятельность состояла в поставке на металлургические предприятия огнеупорной продукции, шлакообразующих и теплоизолирующих смесей.

С целью осуществления оперативной логистики на территории ближнего и дальнего зарубежья в 2006 году была создана компания «Eurotechmet Ltd». Компания имеет представительство в Германии, обеспечивающее взаимодействие с партнерами стран Европы, Азии и ближнего зарубежья. К 2009 году объём среднемесячного оборота компании вырос более чем в 6 раз и превысил 65 миллионов рублей.

В 2009 году компания «ЕвроТехМет» приобрела производственную базу, расположенную в Воронежской области, и на ее территории организовала производственный кластер, объединяющий четыре дочерних производственных предприятия, оснащенных самым современным оборудованием для производства и контроля качества продукции.

Совместным немецко-российским предприятием «Интокаст Рус» по приобретенной немецкой технологии компании Alsical GmbH организовано промышленное производство гранулированных шлакообразующих смесей для разливки всего размерного и марочного сортамента стали на слябовых МНЛЗ.

Реализуя принципы импорт замещения, в 2009 году была основана дочерняя компания ООО «ГранМикс» — российское предприятие по производству гранулированных теплоизолирующих смесей и порошкообразных ассимилирующих смесей для металлургической промышленности. Производственные мощности предприятия позволяют выпускать продукцию в количестве 1,5-2,5 тысячи тонн в месяц. Растущий спрос на продукцию предприятия определил расширение производственной линии в ближайшей перспективе. Это позволит удовлетворять потребности в смесях нескольких крупных металлургических комбинатов.

На стадии проектирования производственной линии было определено самое современное оборудование и разработана технология, подобных которой нет на предприятиях данной отрасли в странах СНГ.

В 2011 году компанией «ЕвроТехМет» создано дочернее предприятие «ЕвроТехМет-Сервис», основной задачей которого является обслуживание футеровки камер RH-вакууматора, на тот момент вводимого в эксплуатацию в кислородно-конвертерном цехе Новолипецкого металлургического комбината.

Генеральным партнером компании «ЕвроТехМет-Сервис» является польская компания ZM «Ropczyce» S.A., имеющая многолетний опыт в производстве огнеупорных изделий для сталеплавильных агрегатов.

В 2013 году компания «ЕвроТехМет» и польская компания ZM «Ropczyce» S.A. открывают совместное предприятие ООО «Ропчице-Рус».

На предприятии «Ропчице-Рус» производится сборка патрубков RH-вакууматора и изготовление рабочего слоя патрубков из огнеупорного бетона.

http://eurotechmet.ru/company/istoriya-razvitiya/