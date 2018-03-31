31 марта, в Рязани открыли специализированную спортивную школу олимпийского резерва «Академия единоборств».

На первом этаже здания расположили боксерский и разминочный залы, медико- восстановительный центр с сауной, раздевалки с душевыми для спортсменов, гардероб, вестибюли для спортсменов и зрителей. Центральная арена с трибунами вмещает полторы тысячи зрителей. Бои на ней можно одновременно проводить на пяти коврах.

Второй этаж занимают три тренировочных зала со своими вспомогательными помещениями — раздевальными, душевыми, тренерскими, санузлами, инвентарными, а также буфет на 24 места, комнаты отдыха для иногородних спортсменов на 50 мест.

На третьем этаже — два тренажерных зала, столовая на 100 посадочных мест с полным набором вспомогательных помещений, фойе, зал заседаний, группа административных помещений, тренировочный зал, комнаты отдыха для иногородних спортсменов на 52 места.

В «Академии единоборств» будут тренироваться более 600 перспективных спортсменов — дзюдоистов, самбистов, тхэквондистов, борцов, боксеров и художественных гимнасток.



В Рязани открыли «Академию единоборств»

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В Рязани открыли «Академию единоборств» Подробнее на Ya62.ru: https://ya62.ru/news/spor...i_akademiyu_edinoborstv_/

© ya62.ru

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В Рязани открыли «Академию единоборств» Подробнее на Ya62.ru: https://ya62.ru/news/spor...i_akademiyu_edinoborstv_/

© ya62.ru