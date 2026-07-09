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borey Электроника, электротехника и приборы

Вместо NVIDIA и Qualcomm: российский микрокомпьютер заменяет сразу две платы в дронах и роботах

12 Вт потребления, встроенная криптозащита и реакция без задержек

Российские инженеры создали микрокомпьютер Brain Box, способный заменить связку из двух отдельных плат в любом дроне или роботе. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Платформы НТИ, на одной плате объединены процессор для искусственного интеллекта и полётный контроллер с навигацией и управлением двигателями.

Руководитель проекта Герман Янгалин пояснил: обычно вычислитель ИИ и контроллер — это две разные платы, соединённые проводами. Данные идут с задержкой, конструкция громоздкая. Brain Box сжимает всё в один модуль, избавляя от проводов и мгновенно реагируя на препятствия.

Система потребляет 12 Вт — как лампочка — и поддерживает подключение камер, лидаров и тепловизоров. Встроенная российская криптография защищает от перехвата управления, а сама платформа совместима с Linux, Astra Linux, KasperskyOS, «Альт» и «Авророй».

Решение нацелено на замену американских аналогов — ModalAI, NVIDIA Jetson, Qualcomm RB3 Gen 2, которые работают на закрытых чипах и ПО. Эксперты ЦКБР предупреждают, что ключевую роль играет не только «железо», но и экосистема софта, которую западные вендоры выстраивали годами. Brain Box пока проходит лабораторные испытания, до полевых — следующий шаг, а до внедрения в серию, по оценкам, не менее года.

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Источник: www1.ru

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Комментарии 3

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  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski09.07.26 15:03:24

                   

    #1319074
  • Нет аватара mikr09.07.26 21:10:13

    12 Вт потребления как-то маловато для серьезной производительности. Для управления двигателями возможно что и хватит. Но машинное зрение + ИИ в реальном времени вряд ли потянет. Либо там установлен суперсовременный процессор с максимальной степенью интеграции и минимальным энергопотреблением.

    #1319105
    • Нет аватара DimaY09.07.26 21:53:43

      Барон mikrхаузен, Вы когда бульбой в голову оленя выстелили, какой урожай собрали? Надеюсь на зиму бульбы хватило?

      #1319109