12 Вт потребления, встроенная криптозащита и реакция без задержек

Российские инженеры создали микрокомпьютер Brain Box, способный заменить связку из двух отдельных плат в любом дроне или роботе. Как сообщили «Известиям» в пресс-службе Платформы НТИ, на одной плате объединены процессор для искусственного интеллекта и полётный контроллер с навигацией и управлением двигателями.

Руководитель проекта Герман Янгалин пояснил: обычно вычислитель ИИ и контроллер — это две разные платы, соединённые проводами. Данные идут с задержкой, конструкция громоздкая. Brain Box сжимает всё в один модуль, избавляя от проводов и мгновенно реагируя на препятствия.

Система потребляет 12 Вт — как лампочка — и поддерживает подключение камер, лидаров и тепловизоров. Встроенная российская криптография защищает от перехвата управления, а сама платформа совместима с Linux, Astra Linux, KasperskyOS, «Альт» и «Авророй».

Решение нацелено на замену американских аналогов — ModalAI, NVIDIA Jetson, Qualcomm RB3 Gen 2, которые работают на закрытых чипах и ПО. Эксперты ЦКБР предупреждают, что ключевую роль играет не только «железо», но и экосистема софта, которую западные вендоры выстраивали годами. Brain Box пока проходит лабораторные испытания, до полевых — следующий шаг, а до внедрения в серию, по оценкам, не менее года.