В Екатеринбург прибыли 5 автобусов-гармошек
Первые пять из новой партии автобусов особо большого класса прибыли в Екатеринбург.
Напомним, в мае муниципалитет подписал контракт на поставку 15 автобусов-гармошек с компанией «Автотехком». Поставщик был определен по итогам аукциона.
Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки. В салоне установлена система «Умный город» — она подсчитывает количество пассажиров, которые оплатили проезд. Данные выводятся на электронное табло. Автобусы длинной 18 метров рассчитаны на 184 человека.
Предполагается, что техника выйдет на маршруты № 50, 64, 67 в сентябре. Ранее 15 новых «гармошек» пустили по маршрутам № 49 и 51.
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