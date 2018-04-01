Одна из старейших больниц Челябинска открылась после реконструкции

Корпус ГКБ № 6 был открыт в 70-е годы, и с момента постройки там не проводился капитальный ремонт. Здание находилось в плачевном состоянии, разрушались стены и полы, были проблемы с водоснабжением и постоянные перебои с отоплением.

Ремонт хирургического корпуса продолжался в течение 4 лет. За эти годы проведен ремонт всех 7 этажей здания, в том числе в приемном покое, травмпункте, урологическом отделении, онкологическом отделении, а также операционном блоке. Восстановлены все коммуникации — водоснабжение, отопление, электропроводка. Стоит отметить подход к внутренней отделке здания — каждый этаж, каждое отделение в здании выполнены в собственной цветовой гамме, со своими изюминками. К примеру, стены в онкологическом отделении оформлены картинами, и экспозиция постоянно пополняется.

Помимо ремонта, также было закуплено новое оборудование для больницы. Из городского бюджета были выделены средства для оборудования комплекса чистых помещений в операционных, а также в реанимационном отделении. Данный комплекс обеспечивает индивидуальную подводку чистого воздуха, электричества, что полностью исключает возможность попадания инфекций в данные помещения. При помощи областного бюджета были закуплены 2 рентгеновских аппарата, оборудование для реанимации и ИВЛ (искусственной вентиляции легких), а также система видеонаблюдения.

Справка о больнице

В 1943 году это был стационар на 10 коек и амбулатория.

В настоящее время МБУЗ ГКБ № 6 — одна из крупнейших многопрофильных больниц города Челябинска, коечный фонд больницы составляет 1080 единиц. В составе ГКБ № 6 — поликлиника, женская консультация, отделение геронтологии (поселок Каштак), роддом, кабинет врача общей практики (поселок Аэропорт), а также более 25 специализированных отделений терапевтического, хирургического, гинекологического профиля, комплексная лабораторная служба