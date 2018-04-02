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Производство

Портальная машина «ULTRATHERM» представлена на выставке «Mashex Siberia» в г. Новосибирск

Проектно-производственное предприятие «СПИКОМЭНЕРГО» представило на выставке «Mashex Siberia 2018» портальную машину термической резки металла серии «ULTRATHERM MTRP» собственного производства в комплекте с источником плазмы «Hypertherm Powermax 65».

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MT74B7zDteg

Цель выставки:

— знакомство потенциальных заказчиков с продукцией нашего предприятия;

— повышение узнаваемости бренда «ULTRATHERM».

Итог выставки:

— порядка 150 компаний, занятых в сфере металлообработки в Сибирском федеральном округе, заинтересованы в работе с нашим предприятием;

— достигнуты предварительные договоренности по экспорту машин «ULTRATHERM» и другой продукции предприятия в страны ближнего зарубежья.

Портальные машины серии «ULTRATHERM MTRP» производятся в г. Барнаул. Предприятие «СПИКОМЭНЕРГО» оказывает весь комплекс услуг: проектирование, производство, монтаж, пуско-наладка, обучение, гарантийное и постгарантийное обслуживание станка.

Мы производим станки под плазменную и газовую резку, а также комплектуем труборезом «ULTRATUBE» для фигурной резки труб. Стандартные размеры рабочего стола: 1500×3000мм, 1500×6000мм, 1500×12000мм, 2000×3000мм, 2000×6000мм, 2000×12000мм. Под заказ изготовление стола с любыми размерами.

Предлагаем вашему вниманию краткий фотоотчет с выставки «Mashex Siberia 2018».

  •  © ультратерм.рф
  •  © ультратерм.рф
  •  © ультратерм.рф
  •  © ультратерм.рф
  •  © ультратерм.рф
  •  © ультратерм.рф
  •  © ультратерм.рф
  •  © ультратерм.рф
  •  © ультратерм.рф
  •  © ультратерм.рф
  •  © ультратерм.рф

Получить более подробную информацию о машинах серии «ULTRATHERM MTRP» можно на сайтах: www.ультратерм.рф и www.spe.su

http://ультратерм.рф/

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  • Е.Юрий Е.Юрий
    02.04.1813:21:43

       Молодцы! Удачи вам.

    #1022456
  • Влади75 Влади75
    02.04.1815:11:51

    Только вперёд.

    #1022484
  • Нет аватара MegaVaD
    02.04.1816:58:01

    Местных источников плазмы пока не бывает? А то Американский…

    Отредактировано: MegaVaD~16:58 02.04.18
    #1022519
    • SPE.SU SPE.SU
      02.04.1817:34:12

      К сожалению качественных источников местных не видать на горизонте ))) Если знаете таких, пишите, будем рассматривать !

      #1022528
      • shigorin shigorin
        02.04.1819:06:24

        Есть один знакомый изобретатель, могу попробовать восстановить контакты. Их коллектив старые наработки ещё советские наработки продолжал развивать, вроде как до опытного производства дошло, дальше не слышал…

        #1022577
        • SPE.SU SPE.SU
          02.04.1819:26:12

          Нужны аппараты с пневмоподжигом, а советские наработки как правило с высокочастотным поджигом, что не очень хорошо для станков с ЧПУ

          #1022591
  • Human RS Human RS
    02.04.1818:17:45

    Молодцы. Желаю больших продаж и развития вашей компании.

    #1022560
  • shigorin shigorin
    02.04.1819:07:36

    Братцы, всё равно кто-нить скажет -- давайте я попробую мягко: язык -- штука крайне важная и алфавит -- тоже; понятно, почему латиница, но давайте собираться с силами и гнать её на её место.

    А за труды -- спасибо!

    #1022579
    • SPE.SU SPE.SU
      02.04.1819:29:12

      Латиница потому что есть планы продавать станки и другую нашу продукцию на экспорт. Ну и латиница в наименованиях промышленного оборудования смотрится и звучит лучше хоть убейте, пробовали писать на кириллице, не смотрится )

      #1022597
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