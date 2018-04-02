Портальная машина «ULTRATHERM» представлена на выставке «Mashex Siberia» в г. Новосибирск
Проектно-производственное предприятие «СПИКОМЭНЕРГО» представило на выставке «Mashex Siberia 2018» портальную машину термической резки металла серии «ULTRATHERM MTRP» собственного производства в комплекте с источником плазмы «Hypertherm Powermax 65».
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/MT74B7zDteg
Цель выставки:
— знакомство потенциальных заказчиков с продукцией нашего предприятия;
— повышение узнаваемости бренда «ULTRATHERM».
Итог выставки:
— порядка 150 компаний, занятых в сфере металлообработки в Сибирском федеральном округе, заинтересованы в работе с нашим предприятием;
— достигнуты предварительные договоренности по экспорту машин «ULTRATHERM» и другой продукции предприятия в страны ближнего зарубежья.
Портальные машины серии «ULTRATHERM MTRP» производятся в г. Барнаул. Предприятие «СПИКОМЭНЕРГО» оказывает весь комплекс услуг: проектирование, производство, монтаж, пуско-наладка, обучение, гарантийное и постгарантийное обслуживание станка.
Мы производим станки под плазменную и газовую резку, а также комплектуем труборезом «ULTRATUBE» для фигурной резки труб. Стандартные размеры рабочего стола: 1500×3000мм, 1500×6000мм, 1500×12000мм, 2000×3000мм, 2000×6000мм, 2000×12000мм. Под заказ изготовление стола с любыми размерами.
Предлагаем вашему вниманию краткий фотоотчет с выставки «Mashex Siberia 2018».
Получить более подробную информацию о машинах серии «ULTRATHERM MTRP» можно на сайтах: www.ультратерм.рф и www.spe.su
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