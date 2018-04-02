Новое программное обеспечение для поиска нефти в Арктике

Математики Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) создали программное обеспечение нового поколения для обработки данных разведки запасов углеводородов на арктическом шельфе и в море, сообщил в понедельник ТАСС проректор НГТУ по научной работе Алексей Вострецов. Программное обеспечение пока не имеет аналогов в России, оно применяется и для моделирования, и для обработки реальных данных.

«На кафедре прикладной математики НГТУ создано программное обеспечение нового поколения, реализующее высокоразрешающие методы обработки данных геологической разведки. Работа направлена на решение стратегической задачи поиска и разведки запасов углеводородов на арктическом шельфе и в море за счет создания и последующего внедрения „умных“ технологий геологоразведки. Оно существенно повышает точность геологического прогноза и определение точек постановки скважин», — рассказал Вострецов.

По словам проректора, программный продукт предназначен не только для поиска нефти, но и для обнаружения любых крупных затонувших или погруженных в толщу льда объектов.

Как рассказала ТАСС руководитель проекта доктор технических наук, профессор Марина Персова, ПО может использоваться в двух режимах — для проектирования работ и отработки технологий и для создания 3D-моделей геологической среды на основе полученных данных разведки.

«Это ПО может использоваться для проектирования работ, когда собираются испытывать и применять какую-то технологию: можно смоделировать реальные условия и посмотреть на сигналы и отклики от отдельных объектов, как целевых, так и геологических неоднородностей — помех. Вторая сфера применения — это обработка данных, которые снимаются непосредственно при проведении работ: измеряются сигналы, передаются в программный комплекс и на выходе строится геоэлектрическая модель среды», — рассказала ученый.

«Внедрение ПО в производственный процесс позволит снизить суммарные затраты на дорогостоящую геологоразведку на малоглубинном и глубоководном шельфе», — добавил Вострецов.

Программное обеспечение начали использовать российские сервисные компании, оно уже прошло апробацию на шельфе. Ученые продолжают совершенствовать продукт на основе отзывов компаний. Разработка ведется при поддержке федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».