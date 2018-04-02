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Модернизация

«Техмаш» запустил проект «Миллениум»

  •  © rostec.ru

Компания POZIS, входящая в концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех, изготовила и начала опытно-промышленную эксплуатацию автоматизированного комплекса по производству холодильной техники нового поколения. На новой линии организован выпуск холодильников 26 моделей.

Общая стоимость инвестиций в создание оборудования составила около 2 млрд рублей.

Автоматическая линия изготовления наружных панелей дверей — это 8 модулей, общей длиной 27 метров, соединенных сложной транспортной системой. Ее производительность — 144 штуки в час. Это в 1,8 раза повышает коэффициент производительности, снижает технологическую трудоемкость на 13800 нормо-часов и полностью освобождает от необходимости ручного труда на ряде операций.

«Название проекта — „Миллениум“ — инженерами нашего предприятия было выбрано неслучайно. С одной стороны, это просто номер проекта — „073-1000“, а „миллениум“ в переводе с латыни — „тысяча“. С другой стороны, справедливо, что такой красивый номер был присвоен, действительно, значимому, большому проекту: ведь именно на этой линии мы уже начали выпуск холодильной техники POZIS нового поколения. Например, модели холодильников с системой Full no frost: POZIS RK FNF-174 с электронным блоком управления, POZIS RK FNF-170, POZIS RK FNF-172, морозильник бытовой POZIS FV NF-117 и другие — всего 26 моделей», — рассказал об истории создания собственной разработки POZIS генеральный директор предприятия Радик Хасанов.

  •  © rostec.ru

«Особенность линии „Миллениум“ — в возможности изготовления наружных панелей дверей новых моделей с подгибкой торцов. Для этого на гибочных модулях применили принципиально новые способы гибки, что дает возможность регулировки ее угла и корректировки профиля. Соответственно, линия легко подстроится под многие тенденции интерьерной моды за счет возможности менять профиль», — отмечает начальник инженерного центра машиностроения (подразделения, являющегося центром ответственности по проекту) Сергей Ишмухаметов.

Конструкторы POZIS стремились спроектировать линию максимально универсальной, не требующей значительного времени на переналадку при переходе на модели нового дизайна. Это стало возможным благодаря применению высокоточных электро- и гидросервоприводов. Для сравнения: на линии «Миллениум» количество вышеназванных приводов в два раза выше, чем на европейской линии аналогичного назначения, приобретенной заводом в 2008 году.

В соответствии с новой стратегией Госкорпорации Ростех до 2025 года, POZIS реализует активную политику диверсификации по продвижению собственной гражданской продукции. В условиях постоянно расширяющихся запросов рынка крупной бытовой техники Советом директоров компании было принято решение о необходимости реализации нового инвестиционного проекта «Комплексное развитие производства бытовой холодильной техники и медицинского холодильного оборудования на основе внедрения высокотехнологичного оборудования и прогрессивных технологий» общей стоимостью около 2 млрд рублей, сообщили в пресс-службе концерна.

  •  © pozis.ru

  •  © pozis.ru

 http://www.pozis.ru/news/...um%C2%BB/1267#prettyPhoto 

http://rostec.ru/news/tekhmash-zapustil-proekt-millenium/

Ростех, Техмаш, Позис, импортозамещение, оборудование российского производства
  • Андрей Карпушенков
    02.04.1815:39:46

    Я правильно понимаю, что компания, занимающаяся холодильным оборудованием, самостоятельно спроектировала и произвела полностью автоматизированную производственную линию с дополнением еще собственными технологиями???          

    Если так, то хорошо бы им этой темой заниматься в масштабах страны, а не винные холодильники поставлять (хотя одно другому не мешает конечно).

    Отредактировано: Андрей Карпушенков~15:40 02.04.18
    #1022491
    • Нет аватара Clausson
      02.04.1816:22:40

      Если так, то хорошо бы им этой темой заниматься в масштабах страны

      Собственно почему бы и нет. Совершенно логичное решение было бы.

      На этом фоне и в свете некоторых последних высказываний правительства небратьев хотелось бы сказать:

      — дорогие небратья, постиндустриальная экономика строится не на разрушении индустрии, как вы думаете, а на развитии собственных компетенций внутри индустрии до уровня выходящего за рамки собственных потребностей. А то, что строите вы называется ДОиндустриульная экономика.

      #1022504
    • Нет аватара абрамыч
      02.04.1817:50:43

      Навряд ли-это доступно спец. конторам.

      #1022540
    • Human RS Human RS
      02.04.1818:13:25

      Вы вопрос буквально «с языка сняли» — я тоже приятно прибалдел.    

      #1022557
  • Нет аватара Clausson
    02.04.1816:14:55

    Это в 1,8 раза повышает коэффициент производительности, снижает технологическую трудоемкость на 13800 нормо-часов и полностью освобождает от необходимости ручного труда на ряде операций.

    Это просто БРАВО! Это великолепно.

    #1022500
  • Макс Южный
    02.04.1820:49:13

    Если так, это, наверное, главная новость дня.    

    Мелкое замечание:

    POZIS

    В РФ предприятия не могут называться знаками, не имеющими к языку страны никакого отношения; это запрещено законом. Название на самом деле такое: «ПОЗИС» (буква «и» сделана заглавной для улучшения читаемости). Жаль, что там так сильно привыкли к колониальному мышлению 1990-х. «Обком», всё-таки, у нас пока ещё московский, а не вашингтонский, да и о самоуважении уже давно пора вспомнить.

    #1022633
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