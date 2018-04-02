Подмосковье первое в России начало выращивать в больших объемах баклажаны в теплицах

Московская область стала первым регионом в России, где баклажаны начали выращивать в закрытом грунте в больших объемах. Речь идёт о тепличном комплексе «Агрокультура Групп», который находится на территории городского округа Кашира Московской области.

Строительство тепличного комплекса «Агрокультура Групп» на территории Каширы начато в 2015 году. На текущий момент общая площадь работающих теплиц занимает более 50 гектаров, на которых выращивают томаты, огурцы, баклажаны и перец. В первые три очереди инвестор вложил уже больше 12 млрд рублей.

Завершаетя строительство четвертой очереди. Её площадь составит 27,5 га, объём инвестиций — 6 млрд рублей.

На сегодня в ООО «Агрокультура Групп» создано более 800 новых рабочих мест, до конца 2018 года планируется их увеличение еще на 400.

В этом году в тепличном комплексе «Агрокультура Групп» планируют собрать 18,5 тысячи тонн томатов, 23 тысячи тонн огурцов, 500 тонн баклажанов и столько же перца.

По данным министерства сельского хозяйства Московской области, в этом году кроме четвертой очереди в Кашире, завершится строительство тепличного комплекса в Ногинском районе, а также второй очереди теплиц в Луховицах.

В целом по России в 2017 году на развитие овощеводства аграрии получили льготные кредиты на сумму 118 млрд рублей — это 25% от общего объема выданных льготных кредитов. Такая поддержка позволит построить 50 тепличных комплексов общей площадью 650 га, которые увеличат ежегодное производство овощей на 500 тыс тонн.

Планируется, что задача по замещению импортных тепличных овощей российскими будет реализована уже в ближайшие 3-4 года.