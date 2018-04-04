Ещё 2 электродепо Московского метрополитена получили составы «Москва»

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Продолжается постепенное обновление составов Московского метрополитена. В прошлом году метрополитен начал эксплуатацию составов новой модели 81-765/766/767 «Москва», которые выпускает ОАО «Метровагонмаш». Первым новые составы получило электродепо «Выхино», которое обслуживает Таганско-Краснопресненскую линию. К настоящему моменту депо получило 42 состава «Москва», которые заменили старые составы из вагонов модели Еж-3/Ем-508Т.

В марте ещё 2 депо столичной подземки получили составы «Москва» — электродепо «Планерное» (2-е депо Таганско-Краснопресненской линии) и электродепо «Свиблово», которое обслуживает Калужско-Рижскую линию. Как уже сообщал наш сайт, в конце прошлого года «Свиблово» получило несколько составов модели 81−760/761 «Ока», которые будут работать на Калужско-Рижской линии до открытия нового участка Солнцевской линии.

Т.к. это открытие ожидается уже через несколько месяцев, то «Оку» начинают менять на «Москву»!

Состав «Москва» на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии:



© Фото из открытых источников

Фото Андрея Перечицкого (kronos) и Василия Охапкина