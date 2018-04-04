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Транспорт и логистика

Ещё 2 электродепо Московского метрополитена получили составы «Москва»

  •  © Фото из открытых источников

Продолжается постепенное обновление составов Московского метрополитена. В прошлом году метрополитен начал эксплуатацию составов новой модели 81-765/766/767 «Москва», которые выпускает ОАО «Метровагонмаш». Первым новые составы получило электродепо «Выхино», которое обслуживает Таганско-Краснопресненскую линию. К настоящему моменту депо получило 42 состава «Москва», которые заменили старые составы из вагонов модели Еж-3/Ем-508Т.

В марте ещё 2 депо столичной подземки получили составы «Москва» — электродепо «Планерное» (2-е депо Таганско-Краснопресненской линии) и электродепо «Свиблово», которое обслуживает Калужско-Рижскую линию. Как уже сообщал наш сайт, в конце прошлого года «Свиблово» получило несколько составов модели 81−760/761 «Ока», которые будут работать на Калужско-Рижской линии до открытия нового участка Солнцевской линии.

Т.к. это открытие ожидается уже через несколько месяцев, то «Оку» начинают менять на «Москву»!

Состав «Москва» на станции «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии:

  •  © Фото из открытых источников

Фото Андрея Перечицкого (kronos) и Василия Охапкина


Москва, метро, электропоезд, 81-765/766/767
  • Нет аватара nabludatel71
    04.04.1810:19:21

    О, буду ловить! На «Оке» по своей оранжевой я уже катался.    

    #1023192
    • A_SEVER A_SEVER
      04.04.1810:29:45

      О, буду ловить!
      С пассажирами начнёт ходить ориентировочно в мае, пока идёт обучение машинистов.

      А вообще «Москвы» на КРЛ скоро станет много — для открытия новых станций Солнцевской линии нужна «Ока», для открытия новых станций Сокольнической линии нужны «номерные».

      Брать их будут из депо «Свиблово», а вместо них депо получит «Москву».

      #1023198
  • Нет аватара nabludatel71
    04.04.1810:23:01

    Ещё интересно, как выстраивается логика при распределении новых составов по веткам. Фиолетовая — самая загруженная, и слава богу что туда наконец-то пришли новые вместительные составы (и центральные поручни перед дверями в них спилили). Но Солнцевская-то весьма свободная по сравнению с Замоскворецкой, Сокольнической, Калужско-Рижской. И значительно короче. Почему новые составы пойдут туда?

    #1023196
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