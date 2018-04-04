Освоение нового арктического месторождения

31 марта завершена выгрузка теплохода Северного морского пароходства «Иоганн Махмасталь» на припайный лед в районе мыса Таналау на реке Енисей. Впервые через припайный лед Енисея сюда доставлено 2500 тонн генеральных грузов для обустройства и разработки Пайяхского нефтяного месторождения на Таймыре.

Операция была проведена в тесном сотрудничестве со специалистами «Арктического и Антарктического научно-исследовательского института» и «Таймырнефтегаза». Ледокольное сопровождение обеспечил «Росатомфлот».

Мыс Таналау расположен в дельте Енисея. Планируется, что здесь будет находиться новый нефтяной терминал «Таймырнефтегаза» и его учредителя — «Независимой нефтегазовой компании» (ННК), контролируемой экс-президентом «Роснефти» Эдуардом Худайнатовым. Он будет обслуживать Пайяхское и Северо-Пайяхское нефтяные месторождения, расположенные примерно в 130 километрах к северу от Дудинки.

В октябре 2015 года проект был включен в федеральные планы развития транспортной инфраструктуры.

По оценкам, запасы обоих месторождений (Пайяхского и Северо-Пайяхского) составляют 170 миллионов тонн нефтяного эквивалента.

Начало добычи на Пайяхском месторождении запланировано на 2023 год, когда добыча составит 7 миллионов тонн. К 2025 году добыча вырастет до 18-20 млн тонн, рассказал Худайнатов газете.