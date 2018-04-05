Натурный образец двигателя ТВ7-117СТ представлен на форуме двигателестроения



Двигатель ТВ7-117СТ на крыле "Летающей лаборатории" Ил-76ЛЛ

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Натурный образец турбовинтового двигателя, созданного для регионального авиалайнера Ил-114-300 и лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112 В, представлен на Международном форуме двигателестроения в Москве. Об этом сообщает ТАСС, цитируя пресс-службу Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Международный форум двигателестроения (МФД-2018) начал свою работу 4 апреля в одном из павильонов ВДНХ.

«Впервые на выставке ОДК демонстрирует натурный образец турбовинтового двигателя ТВ7-117СТ, разработанного санкт-петербургским „ОДК-Климов“ и предназначенного для оснащения регионального авиалайнера Ил-114-300 и лёгкого военно- транспортного самолёта Ил-112В», — сообщили в корпорации. Там же добавили, что ресурсные испытания двигателя продолжаются, в 2018 году будут продолжены опережающие лётные испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

Также конструкторы покажут на форуме базовый турбовентиляторный двигатель ПД-14, который создан в широкой кооперации предприятий ОДК для авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе композитных. В этом году для ПД-14 планируется получение сертификата Росавиации, а в 2019 году — Европейского агентства по безопасности полётов (EASA).

Участники и гости форума смогут ознакомиться с турбореактивным двухконтурным двигателем АЛ-41Ф-1С с форсажной камерой и управляемым вектором тяги. Этот двигатель позволяет самолёту развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа. Кроме того, будет представлен двигатель для нового лёгкого истребителя МиГ-35, а также для палубных истребителей МиГ-29К/КУБ.

Двигатели для вертолётов и беспилотников

В экспозиции также можно увидеть новейшую модификацию вертолётного турбовального двигателя ВК-2500 — двигатель ВК-2500ПС с улучшенными эксплуатационными характеристиками и современной российской цифровой электронной системы управления и контроля. Базовое применение ВК-2500ПС — новейший гражданский вертолёт Ми-171А2.

«Ранее ОДК обеспечила постановку двигателя ВК-2500 на производство в России. Сегодня ОДК наращивает темпы производства двигателей ВК-2500 с учётом нужд государственного заказчика, а также экспортных поставок. Сборка ведётся из российских комплектующих», — пояснили в корпорации.

Покажут и двигатель ТРДД-50АТ, предназначенный для установки на беспилотные летательные аппараты специального назначения. Основными требованиями к подобным силовым установкам являются минимальные габариты и масса, высокая экономичность и надёжность.

Перспективные установки

Еще одним крупным участником форума станет Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в Институт имени Н.Е. Жуковского). В экспозиции ЦИАМ представлен макет пилотируемого одно- и двухместного самолёта с электрической силовой установкой на базе водородных топливных элементов, а также демонстратор гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Ученые института покажут фрагмент (макет) гибридной силовой установки, работающей по принципу сверхпроводимости. Одним из самых интересных образцов выставки станет лопатка вентилятора из углепластика с титановой накладкой, предлагаемой к использованию в перспективном двигателе ПД-14.