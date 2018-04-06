За год на новейшие системы ПВО С-400 «Триумф» перевооружены четыре полка

Москва. 6 апреля. ИНТЕРФАКС-АВН — Четыре полка войск противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО) в 2017 году перевооружены на новейшие зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 «Триумф», сообщил командующий войсками ПВО-ПРО — заместитель главкома Воздушно-космическими силами (ВКС) .

«За 2017 год на ЗРС С-400 перевооружены четыре зенитных ракетных полка, в войска поставлено более 20 боевых машин зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“, свыше 70 новых радиолокационных станций „Небо-М“, „Подлёт-К1“ и других, а также 20 комплексов средств автоматизации. Это позволило довести уровень обеспеченности войск ПВО-ПРО современными образцами вооружения и военной техники до 60 процентов», — сказал военачальник в интервью, которое опубликовано на сайте газеты Вооружённых сил РФ «Красная звезда» в пятницу.

По его словам, «войска ПВО-ПРО развиваются в строгом соответствии с планами, утверждёнными руководством Вооружённых сил». «Несомненно, мы стали ещё сильнее», — полагает замглавкома.

Он также отметил, что проведён ряд организационных мероприятий, «которые позволили оптимизировать структуру войск и повысить эффективность управления ими». «Никаких сокращений численности военнослужащих при этом не производилось», — сказал генерал.

ЗРС дальнего действия С-400 «Триумф» разработки и производства АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.