В Екатеринбурге парк автобусов пополнили 15 машин особо большого класса
В Екатеринбурге на маршруты выходят 15 новых автобусов-гармошек особо большого класса Volgabus — самых вместительных российских машин. Машины не имеют ступеней, благодаря чему удобны для всех категорий пассажиров. B них есть кондиционер, USB-зарядки, система бортовой связи и навигации ГЛОНAСС, тахограф.
Всего до конца года мегаполис получит 120 новых автобусов. Также будет обновлен парк троллейбусов, вышли в рейс новые трехсекционные трамваи.
Города области, кстати, тоже получат новые машины: 95 автобусов разного класса приедут в Каменск-Уральский, Шалю, Талицу, Туринск и так далее — всего в 2026 году для муниципалитетов за пределами столицы Среднего Урала купят 316 единиц техники.
https://oblgaze...2026/07/158013/
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