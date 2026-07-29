В Екатеринбурге на маршруты выходят 15 новых автобусов-гармошек особо большого класса Volgabus — самых вместительных российских машин. Машины не имеют ступеней, благодаря чему удобны для всех категорий пассажиров. B них есть кондиционер, USB-зарядки, система бортовой связи и навигации ГЛОНAСС, тахограф.

Всего до конца года мегаполис получит 120 новых автобусов. Также будет обновлен парк троллейбусов, вышли в рейс новые трехсекционные трамваи.

Города области, кстати, тоже получат новые машины: 95 автобусов разного класса приедут в Каменск-Уральский, Шалю, Талицу, Туринск и так далее — всего в 2026 году для муниципалитетов за пределами столицы Среднего Урала купят 316 единиц техники.

https://oblgaze...2026/07/158013/

https://ека