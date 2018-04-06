На СКЖД поступили 38 новых пассажирских вагонов для поездов дальнего следования

В I квартале 2018 года Северо-Кавказский филиал АО «ФПК» получил 38 новых пассажирских вагонов. Из них 25 плацкартных вагона и 13 вагонов в двухэтажном исполнении: 10 купейных, 1 вагон СВ, 1 штабной вагон с купе для проезда маломобильных пассажиров и 1 вагон-ресторан, сообщает служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги.

Новые двухэтажные вагоны будут включены в состав поезда сообщением № ¾ Москва — Кисловодск. Плацкартные вагоны войдут в составы поездов: № 11/12 Анапа — Москва и 19/20 Ростов-Москва.

Весь новый подвижной состав оборудован системами кондиционирования воздуха, биотуалетами. При отделке салонов использованы современные качественные материалы, обеспечивающие высокую теплоизоляцию, износостойкость и пожарную безопасность.

Для удобства пассажиров в вагонах увеличено количество электрических розеток, встроены USB-разъемы для подзарядки мобильных телефонов и других устройств в пути следования. Вагоны оборудованы системами оповещения (на табло выводится точное время и информация о температуре воздуха) и видеонаблюдения.

В текущем году АО «ФПК» планирует закупить 686 вагонов, из которых 589 вагонов (или 86%) — плацкартные. Такое распределение обусловлено их востребованностью у пассажиров. По статистике, более 65% пассажиров АО «ФПК» выбирают для своих поездок по железной дороге именно плацкартные вагоны.