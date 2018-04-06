

Ростех выпускает оборудование для маркировки товаров

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Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), одним из акционеров которого является Ростех, приступил к крупносерийной сборке оборудования для полуавтоматической сериализации и агрегации (Линия-К) на производственных площадках Госкорпорации. Стоимость одного комплекта «Линия-К» начинается от 3,5 млн рублей — это примерно на 40% дешевле зарубежных аналогов. Особенностью данной серии является возможность приспособления техники под конкретные задачи предприятия и быстрое внедрение в производственный процесс.

Совместно с Ростехом за достаточно короткое время налажено серийное производство оборудования, которое уже сегодня может устанавливаться на фармацевтических предприятиях. ЦРПТ предлагает сегодня два основных решения для маркировки: S — для Big Pharma и К — оптимальный вариант для маркировки 250-300 пачек в минуту. «Линия-К» — самое доступное решение в категории Stand alone, работающее на данных скоростях. Уже сегодня, отработав несколько конкретных кейсов с заказчиками, мы понимаем, что эта линия может стать одной из самых востребованных на рынке.

Благодаря универсальности «Линии-К» всего за несколько недель специалисты ЦРПТ и Ростеха разработали решение по туннельному (поточному) сканеру на ее базе. В ближайшее время новая модификация, необходимая для складов, работающих в режиме конвейеров и ручной сборки, будет доступна для заказа. Отсутствие подобной техники в настоящее время серьезно усложняет обработку лекарственных препаратов на складах дистрибьюторов и логистических компаний. Также на мощностях Госкорпорации ведется разработка роботизированного решения для агрегации.

Возможности нашей производственной площадки и технических специалистов позволяют в сжатые сроки обеспечить рынок качественными и доступными комплексами для маркировки. Особенностью «Линии-К» является возможность ее быстрой адаптации и модернизации под конкретные задачи клиента. Сегодня оборудование для маркировки, выпускаемое Ростехом, — это лучшая стоимость на рынке и минимальные сроки поставки. Отечественных аналогов у него нет, цена импортного оборудования примерно на 40% выше.

Согласно программе локализации оборудования, утвержденной совместно с Минпромторгом РФ и Росздравнадзором РФ, до конца 2018 года Центр развития перспективных технологий поставит на рынок не менее 200 комплектов оборудования для сериализации и агрегации.