Брянский автомобильный завод создал новый арктический вездеход БАЗ-69092 для МЧС

Брянский автомобильный завод (БАЗ, входит в концерн «Алмаз-Антей») выпустил образец шасси БАЗ-69092, предназначенный для работы МЧС в условиях вечной мерзлоты. Как сообщили журналистам в пресс-службе концерна, в ближайшее время в Якутии начнутся ходовые испытания машины.

«Это первый образец техники, которую наш автозавод изготовил для МЧС. Мы постарались максимально выполнить все пожелания северян в рамках оформленного генерального соглашения между БАЗ и Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и уверены, что в ходе предстоящих испытаний техника не подведет. Надеемся, что в условиях Крайнего Севера будут востребованы и другие наши перспективные разработки», — сообщил генеральный директор БАЗ.

(колесная формула 6×6) с грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций, обеспечения жизнедеятельности в регионах. Арктический образец по конструкции существенно отличается от всех ранее изготовленных шасси на базе семейства «Вощина-1″, отметили в пресс-службе „Алмаз-Антея“.

"Для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса», — добавили в компании.