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Транспорт и логистика

Брянский автомобильный завод создал новый арктический вездеход БАЗ-69092 для МЧС

  •  © tass.ru
  •  © yakutia.info

Брянский автомобильный завод (БАЗ, входит в концерн «Алмаз-Антей») выпустил образец шасси БАЗ-69092, предназначенный для работы МЧС в условиях вечной мерзлоты. Как сообщили журналистам в пресс-службе концерна, в ближайшее время в Якутии начнутся ходовые испытания машины.

«Это первый образец техники, которую наш автозавод изготовил для МЧС. Мы постарались максимально выполнить все пожелания северян в рамках оформленного генерального соглашения между БАЗ и Торгово-промышленной палатой Республики Саха (Якутия) и уверены, что в ходе предстоящих испытаний техника не подведет. Надеемся, что в условиях Крайнего Севера будут востребованы и другие наши перспективные разработки», — сообщил генеральный директор БАЗ.

(колесная формула 6×6) с грузовой платформой для выполнения аварийно-спасательных работ, эвакуационных и гуманитарных операций, обеспечения жизнедеятельности в регионах. Арктический образец по конструкции существенно отличается от всех ранее изготовленных шасси на базе семейства «Вощина-1″, отметили в пресс-службе „Алмаз-Антея“.

"Для успешной эксплуатации нового макетного образца в районах Крайнего Севера и Арктики в конструкцию машины внесен ряд изменений, касающихся систем жизнеобеспечения, конструкции шасси и самого каркаса», — добавили в компании.

http://tass.ru/armiya-i-opk/5101481

МЧС, БАЗ, БАЗ-69092,
  • Нет аватара Drone
    07.04.1810:59:47

    Дело хорошее, нужное.

    «Вощину» надо развивать, с нашими непроходимыми просторами крайне нужный транспорт.

    Интересно, а как у неё с экономичностью? Если машина жрет, как не в себя — спрос будет крайне ограниченный.

    #1024070
    • Нет аватара Ил-2
      07.04.1812:34:32

      Машина доставлена в Якутск самолетом Ил-76, испытания начнутся в ближайшие дни. Договор об эксплуатационных испытаниях этого вездехода в течение года с учетом всего диапазона температур заключило якутское региональное отделение Россоюзспаса, передает «Интерфакс».

      "Данная модификация серийной машины была сконструирована с учетом 17 предложений от якутских спасателей, к примеру подогрев топлива, усиление брони снизу, двойные стекла, — цитирует агентство специалиста по связям с общественностью ГКУ «Служба спасения Республики Саха» Николая Фатеева. — Вездеход может функционировать при температуре минус 60 градусов, предназначен для бездорожья. После испытаний образца в течение года во всех сезонах он будет запущен в серийное производство".

      БАЗ производит специальные шасси и колесные тягачи высокой проходимости грузоподъемностью от 14 до 40 тонн для военной и гражданской техники.

       https://auto.newsru.com/article/06apr2018/bas 

      #1024083
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