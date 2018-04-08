В Воронеже открыт дилерский центр «КАМАЗ»

Новый дилерский центр «КАМАЗ» находится в Рамонском районе, на 485 километре трассы М4 Дон. Он отвечает всем современным требованиям и имеет формат «3S»: продажа (sales), сервис (service), запасные части (spare parts).

Автоцентр сможет обслуживать до 3,5 тысяч автомобилей в год и способен выполнять 2500 нормо-часов в месяц. Общая площадь — более 1400 кв. метров, сервисная зона включает автомойку и 8 постов для ремонта и диагностики техники. Здесь имеется собственный большой склад запчастей КАМАЗ, будут представлены услуги лизинга. Для клиентов предусмотрен сервиса комфортный зал ожидания.

ПАО «КАМАЗ» занимает лидирующие позиции на рынке грузовых автомобилей в России. В 2017 году в нашей стране было продано 61,5 тыс. грузовых автомобилей грузоподъёмностью свыше 14 тонн, 27,8 тыс. из них — грузовики марки КАМАЗ.