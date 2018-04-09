Судно тылового обеспечения «Эльбрус» передано ВМФ России.

Сегодня 9 апреля на судне тылового обеспечения «Эльбрус» проекта 23120 был торжественно поднят флаг вспомогательного флота ВМФ. «Эльбрус» будет нести службу в составе отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северного флота — сообщили «Сделано у нас» в Пресс-службе Судостроительного завода «Северная верфь».

«Эльбрус» — головное судно проекта 23120. На Северной верфи продолжается строительство второго судна этого проекта — «Всеволод Бобров».

Проект 23120 разработан Санкт-Петербургским конструкторским бюро «Спецсудопроект». Контракт на строительство серии судов этого типа был подписан в июне 2012 года. Закладка головного судна состоялась в день 100-летнего юбилея «Северной верфи» — 14 ноября 2012 года, а 26 июня 2015 года «Эльбрус» был спущен на воду.

Суда проекта 23120 предназначены для погрузки, хранения, транспортировки и передачи грузов на берег, буксировки, проведения гидрографических исследований, участия в спасательных операциях. Для обеспечения спасательных операций, на «Эльбрусе» установлен водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений.

Для работы в качестве судна снабжения, на «Эльбрусе» установлено два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн, и система динамического позиционирования, благодаря чему судно может вести погрузку у необорудованных причальных стенок и в открытом море.

Благодаря ледовому классу корпуса ARC4, проект может работать в условиях Арктики и рассчитан на преодоление льда толщиной до 0,6 м. На судне созданы все условия для нормальной работы и отдыха экипажа в условиях Заполярья: сауна, бассейн, спортзал, комфортные каюты с индивидуальными санитарными блоками.

«Эльбрус» проходил в Баренцевом море государстенные испытания с начала сентября 2017 года. Государственные испытания судна были завершены 2 апреля, в результате чего руководством ВМФ РФ был утвержден приемный акт государственной комиссии о завершении государственных испытаний судна.

Основные характеристики проекта 23120:

• длина — 95 м;

• ширина — 22 м;

• осадка — 9 м;

• скорость — 18 узлов

• водоизмещение — 9 500 т;

• дальность плавания — 5 000 морских миль;

• автономность — около 60 суток;