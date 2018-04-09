ЦАГИ проводит исследования акустических характеристик фюзеляжных панелей самолета МС-21

Как снизить шум в салоне самолета и сделать пребывание пассажира в полете наиболее комфортным? Эта актуальная задача, решаемая авиационным сообществом, находится в фокусе внимания ученых Центрального аэрогидродинамического института имени Н.Е. Жуковского. Необходимое условие для создания акустического комфорта в салоне — знание виброакустических характеристик фюзеляжной конструкции и ее отдельных элементов.

Специалисты института приступили к испытаниям натурных фюзеляжных панелей самолета МС-21 (заказчик работ — ПАО «Корпорация «Иркут»). Исследования проводятся для обеспечения требуемых акустических характеристик воздушного судна.

Объектами экспериментов станут потолочная и иллюминаторная панели, идентичные реальным изделиям по размерам и геометрическому подобию. Испытания будут проводиться в звукомерных камерах установки АК-11 ЦАГИ.

Ученые института определят звукоизоляцию и виброакустические характеристики панелей при их звуковом и механическом возбуждении, а также проведут исследования по выбору эффективных звукопоглощающих материалов и схем их размещения. Кроме того, специалисты рассмотрят различные варианты крепления интерьерной облицовки салона.

Полученные в результате данные будут использоваться для уточнения прогноза шума в салоне и выдаче рекомендаций по его снижению.

«Особенностью исследуемых фрагментов конструкции являются их более крупные размеры по сравнению с традиционно используемыми. Габариты, максимально приближенные к реально используемым в самолете, позволят расширить частотный диапазон и повысить точность получаемых экспериментальных результатов», — пояснил руководитель проекта, ведущий научный сотрудник отделения аэроакустики и экологии летательных аппаратов ФГУП «ЦАГИ», доктор физико-математических наук Александр Зверев.

МС-21-300 — пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка авиаперевозок. Летательный аппарат обеспечит пассажирам качественно новый уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных самолетов диаметру фюзеляжа. По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21 превосходит существующие аналоги. Прежде всего — благодаря крылу из полимерных композиционных материалов, впервые в мире созданному для узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. В конструкции самолета доля композитов составляет свыше 30%, что является уникальным решением для этого класса лайнеров.