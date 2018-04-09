Канада, Голандия, Польша… куда еще Россия продает сельхозтехнику?

Сегодня наша сельхозтехника поставляется уже в 47 стран мира.

Мы уже писали о росте экспорта сельхозтехники российского производства в прошлом году, и сохранении положительного тренда в нынешнем. Но появились интересные подробности по направлениям экспорта.

Сегодня наша сельхозтехника поставляется уже в 47 стран мира. Несмотря на то, что традиционные потребители продукции нашего сельхозмашиностроения это страны СНГ, нашу технику покупают и в дальнем зарубежье, в Монголии, ЕС и Канаде.

Так по данным журнала Агробизнес, в прошлом году поставки российской техники в Монголию выросли в 6,6 раза, в Армению — в 6,5 раза, в Канаду — в 2,9 раза, в Болгарию — в 2,8 раза, в Венгрию — в 2,7 раза, в Нидерланды — в 2 раза, в Польшу — на 78%, в Словакию — на 73%, в Узбекистан — на 68%, в Молдавию — на 58%.

Больше всего выросли поставки из России за рубеж сельскохозяйственных тракторов — на 63% - до 330 ед., техники для послеуборочной обработки урожая — на 50% до 560 ед., почвообрабатывающей техники — на 31% до 783 ед., посевной техники — на 24% до 536 ед.

Несколько показательных примеров. Например, компания «Ростсельмаш», крупнейший в России производитель комбайнов и другой сельхозтехники за три года произвела и продала более 57 тысяч агромашин. При этом на долю экспорта приходится 15-20 процентов (в количественном выражении) произведенных машин. То есть на экспорт за 3 года было продано около 10 тысяч комбайнов и тракторов производства завода из Ростова-на-Дону!

Еще один пример гиганта российского сельхозмашиностроения, производителя легендарных «Кировецев» - «Петербургский тракторный завод», вернулся на рынок сразу нескольких стран. В 2017 году трактора были проданы в Канаду, Колумбию, Австралию, Чехию, Венгрию, Польшу и Узбекистан. Впервые за много лет компания возобновила поставки в соседнюю Белоруссию, продав туда 100 «Кировцев». В Казахстан компания отгрузила еще около 150 машин.

Напомним, что экспорт сельхозмашин, произведенных в России вырос за прошлый год на 16% и составил в абсолютном выражении 7,9 млрд рублей. Относительно 2015 года экспорт вырос уже на 36%. Об этом сообщает Росспецмаш.