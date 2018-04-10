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В 2017 году группа компаний «Трансмашхолдинг» увеличила реализацию товаров и услуг на 29%. В стоимостном выражении объем достиг 155 270 млн руб. против 120 369 млн руб. годом ранее.

В 2017 году заметно возросли продажи пассажирских вагонов, в том числе купейных на 126% (с 19 до 43 штук), некупейных — на 220% (со 115 до 368). Багажно-почтовых вагонов передано заказчику 45 единиц против 10 в 2016 году.

Существенный прирост наблюдался в сегменте моторвагонного подвижного состава. Так, значительно возрос сбыт вагонов метро: на 46%, с 271 до 397 единиц.

Одновременно с поставкой новых вагонов холдинг осуществлял в интересах заказчиков капитальный ремонт такого подвижного состава. В 2017 году было отремонтировано 252 вагона, что на 165% больше, чем в 2016 году (95 единиц).

Количество реализованных вагонов электропоездов возросло на 14% и составило 297 единиц против 259. При этом поставки электропоездов постоянного тока ЭП2Д увеличились на 145% (297 против 121 единицы).

Продажи маневровых тепловозов в 2017 году увеличились на 21% (со 107 до 130 штук). Количество реализованных дизельных двигателей для тепловозов увеличилось на 52% (143 единицы против 94).





© Фото из открытых источников

В течение 2017 года Трансмашхолдинг выпустил несколько образцов инновационной техники: был создан первый в России трехсекционный магистральный тепловоз 3ТЭ25К2М; начато производство тяговых двигателей ДТК-417К для тепловозов. С прошлого года в метрополитене Москвы началась регулярная эксплуатация метропоезда «Москва», а в Будапеште были введены в эксплуатацию поезда метро 717 серии, прошедшие глубокую модернизацию. С начала апреля прошлого года началось курсирование электропоезда «Иволга» по маршруту Москва-Новопеределкино.