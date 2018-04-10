«Роснефть» приступила к выпуску и реализации бензинов «Евро 6»



Уфимский нефтеперерабатывающий завод "Башнефти".

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НК «Роснефть» приступила к промышленному выпуску улучшенных высокооктановых бензинов (в том числе и фирменных), значительно превосходящих по экологическими показателям и эксплуатационным свойствам, выпускаемое в настоящее время в России топливо «Класса 5». В качестве пилотного проекта реализация улучшенных высокооктановых бензинов марок АИ-95-K5 «Евро 6» и ATUM — 95 «Евро 6» начнется через розничную сеть Компании на территории Республики Башкортостан.

Для улучшенных бензинов Компания разработала новую технологию производства и установила более жесткие требования по шести основным показателям.

В бензинах марки «Евро 6»:

меньше серы, что снижает коррозийную активность;

меньше бензола и, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов;

меньше олефиновых углеводородов, которые при сгорании образуют в двигателе нагар;

снижено содержание ароматических углеводородов, что также позволило уменьшить образование нагара на внутренних частях двигателя;

меньше концентрация смол;

выше стабильность топлива при хранении.

В совокупности данные параметры за счет снижения общего уровня отложений предотвращают износ двигателя, увеличивают ресурс работы системы нейтрализации отработавших газов, снижают токсичность выхлопов.

В составе новых бензинов меньше компонентов, которые способствуют чрезмерному образованию отложений на деталях двигателя, что подтверждено соответствующими испытаниями. Так на 12,5% снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7% - отложений в камере сгорания двигателя автомобиля.

Снижено содержание наиболее токсичных соединений:

угарного газа в выхлопе (CO) — на 9,5%,

CH (различные углеводородные соединения) — на 3,6%

NOx (оксиды азота) - на 3,9%.

На данный момент топливо с такими эксплуатационными и экологическими характеристиками в Европе не производится.

Высокие эксплуатационные характеристики бензинов «Евро 6» подтверждены заключением АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти». По результатам квалификационных испытаний эксперты ВНИИНП рекомендовали к производству и применению на автомобильной технике бензины «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами.

Рецептура и технология производства с применением компонентов высокотехнологичных комплексов разработана специалистами Корпоративного научного комплекса и ряда НПЗ Компании.

«Роснефть» уделяет особое внимание экологии. Начало производства новых марок топлива АИ-95-К5 «Евро 6» и ATUM-95 «Евро 6» — дополнительный вклад Компании в защиту окружающей среды. Использование нового экологичного вида бензинов будет способствовать минимизации воздействия автомобильного транспорта на воздушную среду, улучшению экологической обстановки, что особенно актуально в крупных городах.

Производство высокотехнологичных видов топлива и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах Компании осуществляется в соответствии с положениями новой Стратегии развития НК «Роснефть» до 2022 года, одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства Компании во всех аспектах ее деятельности.