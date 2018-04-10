Добавить статью
Производство

«Роснефть» приступила к выпуску и реализации бензинов «Евро 6»

  • Уфимский нефтеперерабатывающий завод "Башнефти".
  • Уфимский нефтеперерабатывающий завод "Башнефти".
  •  © eurasia.expert

НК «Роснефть» приступила к промышленному выпуску улучшенных высокооктановых бензинов (в том числе и фирменных), значительно превосходящих по экологическими показателям и эксплуатационным свойствам, выпускаемое в настоящее время в России топливо «Класса 5». В качестве пилотного проекта реализация улучшенных высокооктановых бензинов марок АИ-95-K5 «Евро 6» и ATUM — 95 «Евро 6» начнется через розничную сеть Компании на территории Республики Башкортостан.

Для улучшенных бензинов Компания разработала новую технологию производства и установила более жесткие требования по шести основным показателям.

В бензинах марки «Евро 6»:

  • меньше серы, что снижает коррозийную активность;
  • меньше бензола и, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов;
  • меньше олефиновых углеводородов, которые при сгорании образуют в двигателе нагар;
  • снижено содержание ароматических углеводородов, что также позволило уменьшить образование нагара на внутренних частях двигателя;
  • меньше концентрация смол;
  • выше стабильность топлива при хранении.

В совокупности данные параметры за счет снижения общего уровня отложений предотвращают износ двигателя, увеличивают ресурс работы системы нейтрализации отработавших газов, снижают токсичность выхлопов.

В составе новых бензинов меньше компонентов, которые способствуют чрезмерному образованию отложений на деталях двигателя, что подтверждено соответствующими испытаниями. Так на 12,5% снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7% - отложений в камере сгорания двигателя автомобиля.

Снижено содержание наиболее токсичных соединений:

  • угарного газа в выхлопе (CO) — на 9,5%,
  • CH (различные углеводородные соединения) — на 3,6%
  • NOx (оксиды азота) - на 3,9%.

На данный момент топливо с такими эксплуатационными и экологическими характеристиками в Европе не производится.

Высокие эксплуатационные характеристики бензинов «Евро 6» подтверждены заключением АО «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти». По результатам квалификационных испытаний эксперты ВНИИНП рекомендовали к производству и применению на автомобильной технике бензины «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами.

Рецептура и технология производства с применением компонентов высокотехнологичных комплексов разработана специалистами Корпоративного научного комплекса и ряда НПЗ Компании.

«Роснефть» уделяет особое внимание экологии. Начало производства новых марок топлива АИ-95-К5 «Евро 6» и ATUM-95 «Евро 6» — дополнительный вклад Компании в защиту окружающей среды. Использование нового экологичного вида бензинов будет способствовать минимизации воздействия автомобильного транспорта на воздушную среду, улучшению экологической обстановки, что особенно актуально в крупных городах.

Производство высокотехнологичных видов топлива и нефтепродуктов на нефтеперерабатывающих заводах Компании осуществляется в соответствии с положениями новой Стратегии развития НК «Роснефть» до 2022 года, одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства Компании во всех аспектах ее деятельности.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/190583/

Роснефть, РНПК, бензин, Евро 6
  • von_gobelen von_gobelen
    10.04.1814:04:23

    На данный момент топливо с такими эксплуатационными и экологическими характеристиками в Европе не производится.

    Кто может прокомментировать эту фразу, что имеется ввиду?

    Кто знает, какое топливо льют в двигатели Евро 6 в Европе?

    #1024738
    • MagiRus MagiRus
      10.04.1814:26:54

      То, что и то и то топливо соответствует нормам Евро-6 вполне допускает то, что одно топливо может быть лучше другого по показателям «загрязненности». Что в реальности — неизвестно, т.к. абсолютные показатели нового бензина от Роснефти не приведены.

      #1024741
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,