На заводе двигателей ПАО «КАМАЗ» представили окрасочную линию силовых агрегатов V8 и Р6.

Ознакомиться с результатами проведённой работы приехали генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин и заместитель генерального директора — исполнительный директор Юрий Герасимов. В ходе визита они посетили цех 423, где полным ходом идёт налаживание серийного выпуска силовых агрегатов. Они осмотрели линию стыковки и участок окраски. Кроме этого, побывали на месте будущего цеха обработки коленвалов Р6.

«Производство нового двигателя Р6 — это самый сложный инвестиционный проект нашей компании, и мы возлагаем на него большие ожидания, — отметил руководитель „КАМАЗа“. — Стараюсь раз в месяц приезжать, знакомиться с ходом работы. Пока всё идёт по графику. Я удовлетворён тем, что увидел». Сергей Когогин также подчеркнул, что профессиональная подготовка на заводе двигателей растёт: камазовцы становятся специалистами мирового уровня. В ближайших планах — локализовать производство всех комплектующих для Р6 в одном месте. Сейчас для этих целей на заводе идёт подготовка необходимых площадей.