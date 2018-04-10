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Фотофакты

Патрульный корабль «Василий Быков» на размагничивании

  •  © Фото barmacode1.livejournal.com

Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160 на размагничивании в Новороссийске.

Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и был спущен на воду 24 июня 2017 года. Осенью 2017 года «Василий Быков» по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска в Керчь, а 25 марта этого года прибыл в Новороссийск для прохождения заводских и государственных испытаний.

P. S. За «Василием Быковым» идёт погрузка контейнеровоза «Спарта II».

Фото barmacode1.livejournal.com


Зеленодольский судостроительный завод, патрульный корабль, 22160, Василий Быков, размагничивание
  • Vikont Vikont
    10.04.1816:06:23

    Всегда интересно было знать. Зачем их размагничивают и что это такое?

    #1024777
  • Human RS Human RS
    10.04.1816:31:46

    Оффтоп. Не могу не поделиться. Сразу два новых крупных судна Северного флота в одном кадре, это настолько прекрасно, что на это можно медитировать    

    •  © c1.staticflickr.com

    Ну еще пара фото со вчерашней церемонии подъема Флага на Эльбрусе:

    •  © c1.staticflickr.com

    •  © c1.staticflickr.com

    Общий вид красавца Эльбруса

    •  © korabli.eu

    #1024786
    • A_SEVER A_SEVER
      10.04.1817:42:52

      это настолько прекрасно
      Я бы предпочёл увидеть на этом месте пару фрегатов проекта 22350.    

      Хотя новые вспомогательные суда меня тоже радуют.

      #1024815
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