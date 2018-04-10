Патрульный корабль «Василий Быков» на размагничивании

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Патрульный корабль «Василий Быков» проекта 22160 на размагничивании в Новороссийске.

Корабль построен АО «Зеленодольский завод имени А.М. Горького» (Татарстан) и был спущен на воду 24 июня 2017 года. Осенью 2017 года «Василий Быков» по внутрениим водным путям совершил переход из Зеленодольска в Керчь, а 25 марта этого года прибыл в Новороссийск для прохождения заводских и государственных испытаний.

P. S. За «Василием Быковым» идёт погрузка контейнеровоза «Спарта II».

Фото barmacode1.livejournal.com