

АО "АЗИЯ АВТО"

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В Казахстане стартовали продажи автомобилей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, выпуск которых налажен на заводе «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске. Таким образом, АВТОВАЗ организовал в Республике производство и продажи полного модельного ряда LADA.

Презентацию новых моделей для журналистов в городе Алматы провели директор по экспорту АВТОВАЗа Макс Миссана и директор по дизайну Стив Маттин, рассказали в пресс-службе автопроизводителя.

«LADA динамично усиливает позиции на рынке Казахстана — крупнейшем для компании экспортном направлении. В 2018 году LADA вернула себе статус бренда № 1 на рынке страны — по итогам первого квартала сбыт LADA вырос в республике более чем вдвое. Нам удалось увеличить долю марки до 23,5% - против 17% годом ранее. Спрос на автомобили LADA восстанавливается вдвое быстрее, чем рынок в целом», — прокомментировал Макс Миссана.

Он также отметил, что этот успех достигнут не только благодаря обновлению модельной линейки, а существенную роль сыграла также работа по локализации производства на мощностях завода «АЗИЯ АВТО». «По итогам марта семейство LADA Vesta стало самым продаваемым в портфеле Марки», — добавил он.

К заказу и покупке в 19 городах республики доступны LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross с двигателями 1.6 л (106 л.с.) и 1.8 л (122 л.с.). Предусмотрены как механическая коробка переключения передач, так и автоматизированная механическая трансмиссия. Автомобили оснащены широким набором систем комфорта и безопасности, в их число входят кондиционер, система электронного контроля устойчивости, противобуксовочная система, система помощи при старте на подъеме, парктроник и аудиосистема с управлением на руле, USB и Bluetooth.

Стоимость LADA Vesta SW в комплектации Comfort, 1,6л+МТ — от 4 420 000 тенге (около 775,5 тыс. рублей), LADA Vesta SW Cross в комплектации Luxe, 1,6л+МТ — от 5 100 000 тенге (около 895 тыс. рублей).

Напомним, что Казахстан — наиболее емкий внешний рынок сбыта LADA. За минувшие 15 лет на территории республики реализовано 370 тысяч автомобилей марки. В 2017 году на долю LADA пришлось 49,8% совокупного сбыта авто местного производства. Четыре из пяти наиболее продаваемых в Казахстане моделей локальной сборки представлены автомобилями LADA.