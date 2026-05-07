АвтоВАЗ зарегистрировал патент на промышленный образец нового кроссовера, который ранее официально не демонстрировался публике. Как выяснили «Известия » в ходе мониторинга базы Федерального института промышленной собственности, заявка на регистрацию была подана еще в декабре 2025 года, а правовая охрана внешности модели вступила в силу в начале мая текущего года. Патентообладателем числится АвтоВАЗ, а авторами дизайна указаны Степан Суслаев, Яна Ильина, Ярослав Житлов, Ольга Денисова и Ежен Аккерманн.

Согласно информации, которую распространил Telegram-канал «Автопоток», представленный на патентных изображениях кроссовер носит заводской индекс T-134. Речь идет о проекте, который изначально задумывался как новое поколение внедорожника Lada Niva, однако сейчас позиционируется как несостоявшаяся «Нива-3». В настоящий момент задачей является перевод этой модели на российскую компонентную базу.

Изначально разработка нового поколения Niva велась совместно с концерном Renault и базировалась на франко-японской платформе CMF-B-LS. Символично, что цифробуквенный индекс Т-134 должен был отсылать к легендарным советским разработкам, таким как танк «Т-34» и авиалайнер Ту-134. Ожидается, что после ухода иностранного партнера и переориентации на отечественных поставщиков проект может претерпеть существенные технические корректировки.

https://dzen.ru...fxMs1rEqxFxvGxh

https://news.dr....ru/102641.html