НЭВЗ создал тяговый агрегат особой модификации

Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ, входит в состав АО «Трансмашхолдинг») изготовил и отправил ОАО «Павловск неруд» тяговый агрегат НП1 № 081 специально созданной модификации. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям холдинга.

ОАО «Павловск неруд», специализирующееся на добыче и производстве щебня на крупнейшем в Европе Шкурлатовском месторождении гранитов (Воронежская область), заказало в ноябре 2017 года заводу тяговой агрегат меньшей мощности, чем в стандартной комплектации. Номинальная мощность обычного НП1 с 2 думпкарами составляет 7600 кВт с силой тяги 1050 кН. Для нужд «Павловск неруда» такие показатели избыточны. Согласно техническому заданию заказчика, оперативно была изготовлена однодумпкарная модификация НП1 номинальной мощностью 5200 кВт и силой тяги 700 кН.

НП1, созданный для «Павловск Неруда», состоит из двух тяговых единиц — электровозной секции и моторного думпкара. Кузов электровоза имеет центральную кабину, выполненную с учетом современных эргономических и эстетических требований и оборудованную системой кондиционирования.

Тяговый агрегат НП1 выпускается на НЭВЗе с 2004 года, в большинстве случаев приобретается для замены тяговых промышленных агрегатов серии ОПЭ1. Такие машины с успехом работают на горно-обогатительных комбинатах и угольных разрезах России, Казахстана и Украины.