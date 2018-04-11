Спущен на воду патрульный катер «Раптор» проекта 03160
11 апреля на судостроительном заводе «Пелла» состоялся спуск на воду патрульного катера проекта 03160 «Раптор», заводской строительный номер 714. Об этом проекту «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе «Пелла»
После завершения необходимых испытаний катер будут передан Государственному Заказчику и введён в состав Балтийского флота.
Проект катера разработан в КБ АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по заданию ВМФ России. Головной катер проекта «П-274» (заводской № 701) спущен на воду 15 августа 2013 года. Сегодня был спущен уже 14-й «Раптор».
Катера проекта предназначены для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:
Назначение:
— Доставка групп персонала до 20 человек с обеспечением максимально возможной быстроты при высадке и посадке группы.
— Несение дежурств в назначенных районах.
— Перехват и задержание малых целей.
— Спасение людей в районах несения дежурств.
— Оборона пунктов базирования, кораблей (судов) от атак малоразмерных надводных, воздушных и наземных целей на незащищенных рейдах.
— Обеспечение действий подразделений специального назначения и морской пехоты в прибрежных районах, а также содействие силам Пограничной службы ФСБ России при решении задач охраны Государственной границы Российской Федерации.
Район плавания — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от места убежища до 100 миль.
Главные размерения
Длина наибольшая, м
16,9
Ширина наибольшая, м
ок. 4,1
Габаритная высота корпуса, м
ок. 3,5
Осадка, м
ок. 0,9
Экипаж
3 человека
Спецперсонал
20 человек
Скорость хода
ок. 50 узлов
Суммарная мощность
2300 л.с.
Броневая защита — бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Помещение спецперсонала и рулевая рубка катера оборудованы броневой защитой соответствующей классам защиты «5» и «5А» по пулестойкости.
Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм
Вооружение — дистанционно управляемый комплекс «Управа-Корд» состоящий из пулемёта «КПВТ» калибра 14,5 мм, гиростабилизируемого оптико-электронного модуля (ГОЭМ) и системы управления огнём.
БДМ «Управа-Корд» способен обнаруживать цели на фоне помех, просчитывать траекторию движения цели и корректировать огонь с учётом поправки на внешние факторы. Дальность обнаружения целей составляет 3 км, а прицельная дальность стрельбы — 2 км. Комплекс разработан ОАО «НПО «Карат».
На катере так же предусмотрено размещение 2 пулеметов 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.