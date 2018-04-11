Спущен на воду патрульный катер «Раптор» проекта 03160



Спуск на воду катера №714/Фото пресс-службы "Пелла"

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11 апреля на судостроительном заводе «Пелла» состоялся спуск на воду патрульного катера проекта 03160 «Раптор», заводской строительный номер 714. Об этом проекту «Сделано у нас» сообщили в пресс-службе «Пелла»

После завершения необходимых испытаний катер будут передан Государственному Заказчику и введён в состав Балтийского флота.

Проект катера разработан в КБ АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» по заданию ВМФ России. Головной катер проекта «П-274» (заводской № 701) спущен на воду 15 августа 2013 года. Сегодня был спущен уже 14-й «Раптор».

Катера проекта предназначены для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

Назначение:

— Доставка групп персонала до 20 человек с обеспечением максимально возможной быстроты при высадке и посадке группы.

— Несение дежурств в назначенных районах.

— Перехват и задержание малых целей.

— Спасение людей в районах несения дежурств.

— Оборона пунктов базирования, кораблей (судов) от атак малоразмерных надводных, воздушных и наземных целей на незащищенных рейдах.

— Обеспечение действий подразделений специального назначения и морской пехоты в прибрежных районах, а также содействие силам Пограничной службы ФСБ России при решении задач охраны Государственной границы Российской Федерации.

Район плавания — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от места убежища до 100 миль.

Главные размерения

Длина наибольшая, м 16,9 Ширина наибольшая, м ок. 4,1 Габаритная высота корпуса, м ок. 3,5 Осадка, м ок. 0,9 Экипаж 3 человека Спецперсонал 20 человек Скорость хода ок. 50 узлов Суммарная мощность 2300 л.с.

Броневая защита — бронепанели класса «Бр4» по пулестойкости. Помещение спецперсонала и рулевая рубка катера оборудованы броневой защитой соответствующей классам защиты «5» и «5А» по пулестойкости.

Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм

Вооружение — дистанционно управляемый комплекс «Управа-Корд» состоящий из пулемёта «КПВТ» калибра 14,5 мм, гиростабилизируемого оптико-электронного модуля (ГОЭМ) и системы управления огнём.

БДМ «Управа-Корд» способен обнаруживать цели на фоне помех, просчитывать траекторию движения цели и корректировать огонь с учётом поправки на внешние факторы. Дальность обнаружения целей составляет 3 км, а прицельная дальность стрельбы — 2 км. Комплекс разработан ОАО «НПО «Карат».

На катере так же предусмотрено размещение 2 пулеметов 6П41 «Печенег» калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.