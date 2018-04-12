OneWeb выбрал российские «Протоны» для запуска своих спутников

Спутниковый оператор OneWeb заказал у Роскосмоса запуски своих спутников на ракетах «Протон», сообщил гендиректор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров. Ранее OneWeb заказал у России 21 запуск ракет «Союз» с 672 своими спутниками.

«Сейчас тот же заказчик, выбирая уже тяжелый носитель для запусков своих телекоммуникационных аппаратов, остановился на «Протоне», — сказал он в интервью «Российской газете ».

OneWeb Satellites — совместный проект компаний Airbus и OneWeb. Для серийного производства спутников OneWeb в 2017 году была открыта линия сборки в Тулузе (Франция). Предприятие занимает территорию в 4,6 тысячи квадратных метров и будет осуществлять валидацию процессов сборки спутников OneWeb. Аппараты будут собираться на производственной линии с использованием современных технологий автоматизации и испытательного оборудования, которые позволят сократить время сборки.

На стадии серийного производства спутники будут выводиться на орбиту каждый 21 день, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всей планете. Это будет самая масштабная кампания по запуску спутников в мире.