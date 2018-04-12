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Космонавтика

OneWeb выбрал российские «Протоны» для запуска своих спутников

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Спутниковый оператор OneWeb заказал у Роскосмоса запуски своих спутников на ракетах «Протон», сообщил гендиректор госкорпорации Роскосмос Игорь Комаров. Ранее OneWeb заказал у России 21 запуск ракет «Союз» с 672 своими спутниками.

«Сейчас тот же заказчик, выбирая уже тяжелый носитель для запусков своих телекоммуникационных аппаратов, остановился на «Протоне», — сказал он в интервью «Российской газете».

OneWeb Satellites — совместный проект компаний Airbus и OneWeb. Для серийного производства спутников OneWeb в 2017 году была открыта линия сборки в Тулузе (Франция). Предприятие занимает территорию в 4,6 тысячи квадратных метров и будет осуществлять валидацию процессов сборки спутников OneWeb. Аппараты будут собираться на производственной линии с использованием современных технологий автоматизации и испытательного оборудования, которые позволят сократить время сборки.

На стадии серийного производства спутники будут выводиться на орбиту каждый 21 день, что позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет пользователям по всей планете. Это будет самая масштабная кампания по запуску спутников в мире.

https://ria.ru/space/20180411/1518431115.html

Роскосмос, Протон, OneWeb
  • SergeySeverny SergeySeverny
    12.04.1804:19:51

    Протоны будут стартовать каждые 21 день! хорошо!

    #1025232
  • OptimoPrincipi OptimoPrincipi
    12.04.1805:59:24

    маскодрочерам не забудьте эту новость транслировать в соответствующей ветке «обсуждения». Сами они никогда новость не озвучат.

    #1025243
  • Нет аватара Инженер2015
    12.04.1809:42:48

    то что россия может заработать на запусках, это хорошо

    плохо то что доступ в интернет во всех странах будет контролироваться не их государствами, а западом

    #1025289
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