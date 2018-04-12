Энергоблок № 1 Ленинградской АЭС-2 выведен на 50% мощности

На Ленинградской АЭС завершён комплекс испытаний энергоблока № 5 с реактором ВВЭР-1200 на 40% мощности, проводимых в рамках этапа опытно-промышленной эксплуатации.

Выполнены все 18 испытаний, включая проверку теплогидравлических характеристик первого контура, систем внутриреакторного контроля, испытания системы электроснабжения собственных нужд энергоблока при кратковременном перерыве питания, а также физические эксперименты при освоении уровня мощности 40%.

Одной из самых ответственных операций стало полное обесточивание блока с переводом первого контура реакторной установки в режим естественной циркуляции и расхолаживание теплоносителя с использованием быстродействующих редукционных установок сброса пара в атмосферу.

«Испытания прошли успешно, поскольку мы провели серьёзную подготовку: данный режим дважды отрабатывался на полномасштабном тренажёре, усиленно готовилась смена», — отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

«Завершив комплекс испытаний на 40%, мы вывели реактор наследующий уровень мощности 50%. Теперь нас также ждёт большое количество проверок и испытаний, во время которых реакторная установка и турбогенератор будут опробованы на различных уровнях мощности — 50, 75, 90 и 100%".

«Финальным аккордом длительного и ответственного этапа опытно-промышленной эксплуатации станут 15-суточные комплексные испытания, которые пройдут на номинальном уровне мощности. Именно их результаты должны окончательно подтвердить эксплуатационную готовность блока к сдаче в промышленную эксплуатацию».

Напомним, энергоблок № 1 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭСбыл синхронизирован с единой энергосистемой 9 марта 2018 года. К настоящему моменту объём выработки электроэнергии составил порядка 65 миллионов кВт*ч электроэнергии.

Всего программой предусмотрено более 180 испытаний, во время которых будет проверено соответствие фактических параметров и характеристик работы систем и оборудования энергоблока проектным значениям, а также их надёжность и безопасность в эксплуатации.

Планируется, что новый, самый мощный энергоблок Ленинградской АЭС будет сдан в промышленную эксплуатацию до конца текущего года.