В «Титановой долине» продолжается строительство второй очереди УЗГА

На территории перспективной второй очереди ОЭЗ «Титановая долина» ― площадке «Уктус» ― продолжается строительство производственного комплекса Уральского завода гражданской авиации. На начало апреля залиты фундаменты, смонтирован металлический каркас, обшиты стены и кровля цеха сборки. Об этом сообщает пресс-служба ОЭЗ «Титановая долина».

Новый корпус возводится в непосредственной близости от существующего завода. Он включает сборочное, композитное, покрасочное производства и административный комплекс, его общая площадь составляет почти 11 500 кв. м.

«При проектировании мы применили самые современные решения. В одном здании будут одновременно осуществляться все производственные процессы. А благодаря панорамному остеклению технологи и конструкторы завода смогут наблюдать за процессом, не покидая рабочего места», — рассказал гендиректор Уральского завода гражданской авиации Вадим Бадеха.

Во втором комплексе УЗГА будут собираться самолёты L-410, а также начнётся выпуск двухдвигательного самолёта DA-42Т — российской версии австрийских самолётов Diamond.

Заказчиком строительства выступает управляющая компания ОЭЗ «Титановая долина». Генподрядчик ― строительная компания «Русград», победившая в открытом тендере в конце 2017 года. Строительство ведётся в штатном режиме, без отставания от графика. Срок ввода в эксплуатацию ― осень 2018 года.

Управляющая компания ОЭЗ имеет опыт реализации аналогичных проектов. С 2014 по 2017 годы «Титановая долина» выступила агентом строительства для резидента Ural Boeing Manufacturing площадью 19 500 кв. м. Несмотря на высокие требования заказчика, объект ввели в эксплуатацию раньше планового срока.

«Управляющая компания ОЭЗ „Титановая долина“ наработала достаточный уровень компетенций в области развития промышленных территорий. И факт, что компании Boeing и УЗГА доверили нам строительство своих заводов, доказывает это», — сказал генеральный директор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов.

УЗГА станет якорным резидентом площадки «Уктус», которая получит статус особой экономической зоны в 2018 году. В настоящее время проект постановления правительства РФ о создании второй очереди «Титановой долины» проходит экспертизу в Москве.