Шесть комплексов «Панцирь-С1» соединения ПВО ЦВО заступили на боевое дежурство в Саратовской области



Расчеты «Панцирь-С1» на полигоне Шилово

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Шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Саратовской области.

ЗРПК «Панцирь-С1» заступили на боевое дежурство в Саратовской области, дивизионный комплект поступил по гособоронзаказу-2018. Зенитчики успешно завершили курс переподготовки на новую технику, а также выполнили в марте программу учебно-боевых стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области, где впервые отработали поражение целей в единой системе с комплексами С-400 «Триумф».

"Панцирь-С1″ предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.