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Армия и Флот

Шесть комплексов «Панцирь-С1» соединения ПВО ЦВО заступили на боевое дежурство в Саратовской области

  • Расчеты «Панцирь-С1» на полигоне Шилово
  • Расчеты «Панцирь-С1» на полигоне Шилово
  •  © tvzvezda.ru

Шесть зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Саратовской области.

ЗРПК «Панцирь-С1» заступили на боевое дежурство в Саратовской области, дивизионный комплект поступил по гособоронзаказу-2018. Зенитчики успешно завершили курс переподготовки на новую технику, а также выполнили в марте программу учебно-боевых стрельб на полигоне Ашулук в Астраханской области, где впервые отработали поражение целей в единой системе с комплексами С-400 «Триумф».

"Панцирь-С1″ предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Также комплекс может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.

https://tvzvezda.ru/news/forces/content/a5e00771a4d808e5c6614089c68dab4115b04e0a33fbf1cb2fc7ef348c3a6e2b

Министерство обороны, ЦВО, ПВО, Панцирь-С1
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