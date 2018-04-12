«Выборжец» открыл в Ленинградской области новый тепличный комплекс
«Агрофирма «Выборжец» ввела в эксплуатацию во Всеволожском районе Ленинградской области новый тепличный комплекс.
Общий объем инвестиций в проект составил 2,7 млрд рублей.
Площадь комплекса составляет 6 гектаров. В новом тепличном комплексе начато производство около 20 видов салатов и зеленых культур. Это позволит предприятию из Ленинградской области обеспечить потребности в свежей зелени жителей всего Северо-Западного федерального округа.
Мощности теплицы позволяют производить до 25 млн. упаковок свежей зелени в год. Все процессы выращивания растений непрерывны и полностью автоматизированы. Конвейерная линия рассчитана на выпуск более 20 видов свежих салатов и зелени. Люди вмешиваются в процесс только на стадии сбора урожая.
На предприятии создано 70 новых рабочих мест.
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Агрофирма «Выборжец» является старейшим и крупнейшим поставщиком овощей и зелени в Северо-Западном регионе. Она производит около 60% тепличных овощей Ленинградской области, входит в тройку лидеров по Северо-Западному региону и в число 300 лучших аграрных предприятий России. Сегодня холдинг добавил к своим 36 га теплиц ещё 6. На предприятии трудятся более 500 сотрудников.
Агрохолдинг «Выборжец» также работает над реализацией еще двух проектов, общим объемом инвестиций 12 млрд. рублей. Первый — производство шампиньонов с годовым объемом 10 тыс. тонн, второй — 20 гектаров овощей защищенного грунта. Старт строительства производств запланирован на 2019 год.
В Ленинградской области также одобрен проект строительства ещё одного крупного тепличного комплекса в Волосовском районе, где на площади 11 га будут выращивать огурцы, помидоры, баклажаны. Инвестор проекта компания «Агротехнологии» планирует создать 240 рабочих мест.
В прошлом году сельхозпредприятия региона произвели 26,8 тыс. тонн тепличной продукции. Из них огурцов — 18,3 тысяч тонн, томатов — 3,6 тысяч тонн, зеленых культур и прочих овощей — порядка 5 тысяч тонн.
«В этом году мы хотим на 15% увеличить объем производства овощей и зелени в теплицах, а в ближайшие пять лет удвоить производство», — было заявлено на открытии нового тепличного комплекса агрохолдинга «Выборжец».
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- Сергей Котенко
- 12.04.201813:47
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