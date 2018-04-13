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Таврида Электрик реализовала в Чили масштабный проект для крупной электроэнергетической компании

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«Таврида Электрик» выполнила поставку реклоузеров для чилийской электроэнергетической компании «CGE» — крупнейшего игрока на региональном рынке, отвечающего за распределение 40% электроэнергии страны.

В рамках целевой программы CGE по повышению надёжности электроснабжения потребителей «Таврида Электрик» осуществила поставку и установку 250 реклоузеров.

Реклоузер — устройство автоматического управления и защиты воздушных лэп на основе вакуумных выключателей под управлением специализированного микропроцессора.

В данном проекте партнёром «Таврида Электрик» выступил чилийский разработчик решений в области М2М и облачных вычислений «WiseAccess». Предложенное решение включает интеграцию устройств «Таврида Электрик» в систему SCADA Web Wisemonitor с помощью защищенной сотовой сети, что позволило пользователю удаленно получать данные и осуществлять управление сетью в режиме реального времени.

Этот высокотехнологичный проект подтвердил надёжность и удобство эксплуатации реклоузеров «Таврида Электрик», высокий потенциал оборудования компании и профессионализм её специалистов.

http://www.tavrida.com/ter/media/news/masshtabnyy-reklouzernyy-proekt-v-chili-/

Таврида Электрик, реклоузер, энергетика Чили, SCADA
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