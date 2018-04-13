Ростовская АЭС: новый энергоблок № 4 выведен на 90% мощности

Нагрузка энергоблока № 4 увеличена до 90%.

В рамках этапа «Опытно-промышленная эксплуатация» (ОПЭ) на энергоблоке № 4 Ростовской АЭС (г. Волгодонск, филиал концерна «Росэнергоатом, входит в электроэнергетический дивизион «Росатома») начались работы, подтверждающие проектные характеристики реакторной установки (РУ) и турбогенератора (ТГ) при освоении мощности 90% от номинальной.

Как отметил заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди Ростовской АЭС Святослав Чукавин, будут проводиться тепловые испытания генератора и контролироваться состояние тепломеханического оборудования турбоагрегата при подъеме мощности реакторной установки.

«Завершены все испытания при освоении мощности 75%. 11 апреля увеличена мощность реакторной установки до 90% от номинальной в рамках этапа ОПЭ».

«Данный этап включает проведение физических испытаний и является переходным к освоению мощности до 100%. Целью проведения работ по данным программам является подтверждение соответствия функционирования оборудования, систем и автоматики проектным характеристикам», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации второй очереди Ростовской АЭС Святослав Чукавин.

Программа этапа опытно-промышленной эксплуатации предусматривает постепенное повышение мощности энергоблока до номинального уровня 100 процентов и завершение комплекса испытаний систем и энергоблока в целом в стационарных и переходных режимах.

Результаты испытаний подтвердят проектные показатели его надёжности и безопасности.

Этап опытно-промышленной эксплуатации закончится после успешных испытаний на всех осваиваемых уровнях мощности и выполнения сдаточных испытаний энергоблока.Ввод энергоблока № 4 в промышленную эксплуатацию запланирован на 2018 год.