Санкт-Петербург получил ещё 3 состава метро

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Петербургский метрополитен получил ещё 3 шестивагонных состава модели 81-722.3/723.3/724.3.

Из них 2 состава были изготовлены ОАО «Метровагонмаш», ещё один изготовило ОАО «ОЭВРЗ» (оба предприятия входят в «Трансмашхолдинг»). Таким образом, Петербургский метрополитен к настоящему моменту получил 24 состава (144 вагона) модели 81-722.3/723.3/724.3, из них 7 составов (42 вагона) были выпущены в этом году.

Новые составы будут эксплуатироваться на Невско-Василеостровской линии, где готовятся к открытию две новых станции метро — «Беговая» и «Новокрестовская».

Фото Mr.Den с сайта transphoto.ru