Завод сухих строительных смесей открылся в Ингушетии

Завод по производству сухих строительных смесей открылся в Карабулаке. На начальном этапе функционирования предприятие планирует произвести около 45 тыс. тонн готовой продукции, при запуске на полную мощность количество производимой продукции будет составлять более 90 тыс. тонн в год. С вводом в эксплуатацию завод по производству сухих строительных смесей предоставит городу и региону 55 рабочих мест, в настоящее время трудоустроены 32 человека, это в основном жители Карабулака.

Стоимость нового объекта составила порядка 100 млн рублей.