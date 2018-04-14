Новые разработки компании «Тула-Терм» за 2017 год

«ТУЛА-ТЕРМ» является одним из ведущих поставщиков вакуумного термического оборудования в нашей стране. В этом году компании исполняется 10 лет. Мы постоянно работаем над усовершенствованием термического оборудования, основываясь на многолетний опыт компании и отзывы наших покупателей.

В нашем обзоре мы кратко расскажем о некоторых наших новинках за прошедший год.

В прошедшем году мы завершили разработку серии оборудования во взрывозащищенном исполнении. Разработка и сертификация велись по двум видам оборудования. Это сушильные шкафы «СНОЛ» и вакуумные печи «СНВ».

Взрывозащищенные сушильные шкафы предназначены для работы в потенциально опасной окружающей среде и имеют маркировку взрывозащиты 1ExеIIBT2. Взрывозащищенные вакуумные печи могут применяться в окружающей среде категории IIA и IIB. Электропечи сопротивления вакуумные «СНВ» имеют маркировку взрывозащиты 1ExеIIBT2.

В серийное производство были запущены низкотемпературные прецизионные вакуумные сушильные шкафы с жидкостным нагревом и повышенной точностью поддержания стабильной температуры. Ролик, рассказывающий о работе изделия есть на нашем канале YouTube .

В прошедшем году мы активно проводили исследование предложений вакуумной техники в нашей стране. Благодаря полученным данным выявилась необходимость предложения вакуумной печи, предназначенной для работы с средним вакуумом в диапазоне от 25 до 1×10-4. Предлагаемое сейчас оборудование с аналогичными характеристиками довольно дорого и как правило производится за границей, что затрудняет покупку и обслуживание. Благодаря удачному сочетанию отечественных и импортных комплектующих спроектировано и выпускается недорогое оборудование с нужными потребителю характеристиками. Расходные материалы стоят не дорого и всегда доступны. Остаточное давление в рабочей камере 1×10-4 мм.рт.ст.

Интересной разработкой является 2 зонная вакуумно-компрессионная закалочная печь. На модели представлена опытная установка на которой отрабатывались технические решения. Сейчас печь находится на исследовательском участке и на ней проверяются режимы закалки.

Печь представляет собой соединенные последовательно две зоны и блок автоматического перемещения садки из зоны нагрева в зону охлаждения. Садка устанавливается со стороны зоны охлаждения и перемещается в зону нагрева. Затем загрузочный шлюз печи автоматически закрывается шаровым краном высокого давления. Далее во всем объеме печи создается вакуум и производится нагрев садки. Труба печной зоны изготовлена из кварцевого стекла и позволяет максимально быстро осуществить нагрев детали. Кварцевое стекло пропускает более 90% теплового излучения и происходит практически прямой нагрев садки, что гарантирует минимальное время процесса термообработки.

После нагрева, деталь автоматически перемещается в зону охлаждения. Зона охлаждения перекрывается шаровым краном, после чего осуществляется подача и продувка инертным газом с заранее выбранным давлением, в диапазоне от 1 до 40 атм., чем регулируется скорость охлаждения. Регулируемая скорость охлаждения садки составляет от 1 до 20 0С/секунду. Скорость охлаждения задается программно и зависит от массы садки и марки стали. После окончания закалки давление выравнивается, открывается загрузочное окно.

Мы освоили новый тип печей с высокотемпературными нагревателями. Подробнее о применении данных нагревателей читайте в нашем блоге.

Одна из первых печей была поставлена для одного из предприятий Росатома. Особенностью печи является возможность программируемого ругулируемого ускоренного охлаждения садки в вакууме.



Вакуумная печь.

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Продолжая тему применения новых типов нагревателей, расскажем еще об одной нашей разработке. Вакуумно-компрессионная печь с нагревателем из углеродного материала.



УУКМ Нагреватель.

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Нагреватель изготовлен на основе уплотнения углеродной матрицы пиролитическим углеродом из газовой фазы. Нагреватель работает в газовой восстановительной и нейтральной среде. Предназначен для работы в вакууме не хуже 1 10-² мм.рт.ст. при температуре до 1650 0С.

Нагреватель УУКМ это: хорошая коррозионная стойкость, стойкость к тепловому удару, высокая механическая прочность, высокая химическая стойкость, высокая термостойкость, низкий коэффициент термического расширения, хорошая электропроводность. На нагревателях была изготовлена вакуумно-компрессионная печь для МГТУ имени Н.Э. Баумана. Отчет о работе я планирую в ближайших выпусках.

На основе накопленного опыта работы с УУКМ нагревателями, была разработана большая вакуумная шахтная печь СНВС-14.20/12-И3 В.



вакуумная шахтная печь СНВС-14.20/12-И3В

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Диаметр рабочего пространства 1400 мм. Высота рабочего пространства 2000 мм. Максимальное остаточное давление 1×10-4 мм.рт.ст. Печь была поставлена и успешно эксплуатируется на предприятии в городе Москва. Управление печью выполнено на промышленном компьютере, на базе Linux, с резервным копированием базового ПО. Управление модульного типа, рассредоточено по отдельным узлам оборудования с независимым питанием управления узла.



Программное обеспечение печи.

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В рамках проекта СНВС-14.20/12-И3 В завершается разработка программного обеспечения для управления вакуумными печами. ПО поддерживает несколько профилей термообработки, несколько уровней оператора, логирование, удаленный доступ, сервисные режимы, диагностику оборудования. Ядро имеет прямой доступ к модулям, за счет чего существенно повышается скорость опроса. В ПО предусмотрена возможность удаленной поддержки производителя по vpn каналу.

Программное обеспечение позволяет работать с совместимыми модулями ввода-вывода разных производителей. Такая возможность предусмотрена для быстрого обслуживания изделия. Мы не привязываем потребителя к конкретному железу. Для замены модулей не требуется специальных знаний уровня программиста. Все параметры настраиваются и диагностируются из сервисного меню.

В настоящий момент ведутся работы по адаптации ПО для серийной продукции.

ООО «ТУЛА-ТЕРМ»

Отдел автоматизации.

Валенцев Андрей